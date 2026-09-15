محل برگزاری دیدار فینال دو دوره آینده لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته اجرایی یوفا امروز در شهر تسالونیکی یونان تشکیل جلسه داد و میزبان فینال چندین رقابت اروپایی را برای سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ تعیین کرد.

بر این اساس، فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۸ در مونیخ فوتبال آرنا، نام رسمی آلیانز آرنا در مسابقات یوفا، برگزار خواهد شد و نیوکمپ بارسلونا نیز در سال ۲۰۲۹ میزبان دیدار نهایی این رقابت‌ها خواهد بود.

فهرست میزبانان فینال رقابت‌های اروپایی به شرح زیر است:

لیگ قهرمانان اروپا

۲۰۲۸:  آلیانز آرنا مونیخ

۲۰۲۹: نیوکمپ بارسلون

لیگ قهرمانان زنان اروپا

۲۰۲۸: پارک المپیک لیون

۲۰۲۹: ورزشگاه ملی ولز - کاردیف

لیگ اروپا

۲۰۲۸: نشنال آرنا بخارست

۲۰۲۹: ورزشگاه ملی صربستان - بلگراد

لیگ کنفرانس اروپا

۲۰۲۸: ورزشگاه یوونتوس - تورین

۲۰۲۹: پوشکاش آرنا بوداپست

سوپرجام اروپا

۲۰۲۷: یوهان کرویف آرنا  آمستردام

۲۰۲۸: آستانا آرنا آستانا

لیگ قهرمانان فوتسال اروپا

۲۰۲۷: بیل بین آرنا سوئیس

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، یوفا ، آلیانز آرنا ، نیوکمپ
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