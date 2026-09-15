محل برگزاری دیدار فینال دو دوره آینده لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته اجرایی یوفا امروز در شهر تسالونیکی یونان تشکیل جلسه داد و میزبان فینال چندین رقابت اروپایی را برای سالهای ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ تعیین کرد.
بر این اساس، فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۸ در مونیخ فوتبال آرنا، نام رسمی آلیانز آرنا در مسابقات یوفا، برگزار خواهد شد و نیوکمپ بارسلونا نیز در سال ۲۰۲۹ میزبان دیدار نهایی این رقابتها خواهد بود.
فهرست میزبانان فینال رقابتهای اروپایی به شرح زیر است:
لیگ قهرمانان اروپا
۲۰۲۸: آلیانز آرنا مونیخ
۲۰۲۹: نیوکمپ بارسلون
لیگ قهرمانان زنان اروپا
۲۰۲۸: پارک المپیک لیون
۲۰۲۹: ورزشگاه ملی ولز - کاردیف
لیگ اروپا
۲۰۲۸: نشنال آرنا بخارست
۲۰۲۹: ورزشگاه ملی صربستان - بلگراد
لیگ کنفرانس اروپا
۲۰۲۸: ورزشگاه یوونتوس - تورین
۲۰۲۹: پوشکاش آرنا بوداپست
سوپرجام اروپا
۲۰۲۷: یوهان کرویف آرنا آمستردام
۲۰۲۸: آستانا آرنا آستانا
لیگ قهرمانان فوتسال اروپا
۲۰۲۷: بیل بین آرنا سوئیس