باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین دوره مانور جهادی «ایمن» روز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان بیجار برگزار شد و طی آن میزان آمادگی نیروها و تجهیزات اکیپهای عملیاتی برق مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مانور با رویکرد بررسی شرایط اکیپهای عملیاتی پیش از حضور در مأموریتهای واقعی اجرا شد و بخشهای مختلف مرتبط با ایمنی نیروها، تجهیزات و فرآیند آمادهسازی اکیپها مورد بررسی قرار گرفت.
در این برنامه، میزان آمادگی اکیپها، نحوه استقرار و آمادهسازی نیروها پیش از آغاز عملیات و چگونگی رعایت دستورالعملهای ایمنی ارزیابی شد.
همچنین نحوه استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی و گروهی از سوی نیروهای عملیاتی مورد توجه قرار گرفت و تجهیزات و امکانات مورد استفاده اکیپها برای حضور ایمن در عملیات بررسی شد.
بررسی وضعیت ماشینآلات سبک و سنگین، تجهیزات عملیاتی و جعبههای کمکهای اولیه از دیگر بخشهای این مانور بود که با هدف شناسایی کاستیهای احتمالی، رفع نواقص و افزایش آمادگی نیروها برای مواجهه با شرایط عملیاتی انجام شد.
اجرای مانورهای جهادی «ایمن» با تمرکز بر ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی، میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و افزایش کیفیت و سرعت خدماترسانی در شرایط واقعی داشته باشد.
منبع:شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان