چهارمین مانور جهادی «ایمن» با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات اکیپ‌های عملیاتی برق و ارتقای ایمنی پیش از حضور در مأموریت‌های واقعی، در شهرستان بیجار برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  چهارمین دوره مانور جهادی «ایمن» روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان بیجار برگزار شد و طی آن میزان آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات اکیپ‌های عملیاتی برق مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مانور با رویکرد بررسی شرایط اکیپ‌های عملیاتی پیش از حضور در مأموریت‌های واقعی اجرا شد و بخش‌های مختلف مرتبط با ایمنی نیروها، تجهیزات و فرآیند آماده‌سازی اکیپ‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این برنامه، میزان آمادگی اکیپ‌ها، نحوه استقرار و آماده‌سازی نیرو‌ها پیش از آغاز عملیات و چگونگی رعایت دستورالعمل‌های ایمنی ارزیابی شد.

همچنین نحوه استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی و گروهی از سوی نیرو‌های عملیاتی مورد توجه قرار گرفت و تجهیزات و امکانات مورد استفاده اکیپ‌ها برای حضور ایمن در عملیات بررسی شد.

بررسی وضعیت ماشین‌آلات سبک و سنگین، تجهیزات عملیاتی و جعبه‌های کمک‌های اولیه از دیگر بخش‌های این مانور بود که با هدف شناسایی کاستی‌های احتمالی، رفع نواقص و افزایش آمادگی نیرو‌ها برای مواجهه با شرایط عملیاتی انجام شد.

اجرای مانور‌های جهادی «ایمن» با تمرکز بر ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش آمادگی نیرو‌های عملیاتی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و افزایش کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی در شرایط واقعی داشته باشد.

منبع:شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

برچسب ها: کردستان ، شرکت برق کردستان ، حوادث برق گرفتگی
خبرهای مرتبط
رفع مشکلات حوزه کارگری، نیازمند هم‌افزایی است
تبدیل ۴۰۰ چراغ پرمصرف معابر شهری سنندج به LED/ کاهش ۱۰ هزار وات مصرف برق روشنایی معابر
برق‌رسانی به ۲ ایستگاه پمپاژ آب مریوان تقویت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عامل اخلال ارزی دستگیر شد
جشنواره انگور یاسوکند؛ گامی برای حمایت از باغداران و توسعه بازارهای صادراتی
راه‌اندازی واحد پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان در بیمارستان بعثت سنندج
هوای کردستان تا پنجشنبه پایدار است/ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است
توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در مدارس کردستان
چهارمین مانور جهادی «ایمن» در بیجار برگزار شد
صنایع پایین‌دستی در کنار طرح‌های توسعه‌ای دیده شود
آخرین اخبار
صنایع پایین‌دستی در کنار طرح‌های توسعه‌ای دیده شود
چهارمین مانور جهادی «ایمن» در بیجار برگزار شد
توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در مدارس کردستان
راه‌اندازی واحد پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان در بیمارستان بعثت سنندج
هوای کردستان تا پنجشنبه پایدار است/ وزش باد شدید و گردوخاک در راه است
جشنواره انگور یاسوکند؛ گامی برای حمایت از باغداران و توسعه بازارهای صادراتی
عامل اخلال ارزی دستگیر شد
دشمن بیش از هر زمان دیگری به دنبال اختلاف‌افکنی است