باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان ازهاری روز سهشنبه در جلسه بررسی درخواست دو شرکت صنعتی جهت سرمایهگذاری در حوزههای پتروشیمی و فولاد در استان که با حضور متقاضیان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت سرمایهگذاری و اشتغالزایی در استان، زمانی که یک طرح دارای توجیه اقتصادی است و میتواند سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه صنایع پاییندستی را به دنبال داشته باشد، وظیفه همه ما حمایت و فراهم نمودن بسترهای لازم برای اجرای آن است.
وی اضافه کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استاندار هر جا موضوع در حیطه اختیارات استان باشد، اقدامات لازم برای ورود سرمایه انجام خواهد شد و اگر موضوعی خارج از اختیارات استان باشد نیز باید از طریق مکاتبه با تهران برای رفع مشکل پیگیری میشود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین درباره تامین زمین مورد نیاز طرحهای پیشنهادی، گفت: با انجام بازدید میدانی، نقاط مختلف از نظر کیفیت، مرغوبیت و شرایط زمین بررسی و مناسبترین محل برای اجرای پروژهها انتخاب شود.
ازهاری در ادامه بر تشکیل کمیتهای تخصصی برای پیگیری روند اجرای هر دو طرح مذکور تاکید کرد و گفت: این کمیته باید به صورت هفتگی گزارش روند اقدامات انجام شده را ارائه دهد تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا توقف در فرآیند کار، موضوع بهسرعت بررسی و برای رفع آن اقدام شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان در پایان تاکید کرد: انتظار ما این است که همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان برای اجرای این پروژهها پای کار باشند و با نگاه حل مسئله، موانع پیش روی سرمایهگذاری را برطرف کنند.
منبع:استانداری کردستان