باشگاه خبرنگاران جوان - حامد همراه با گروه تصویربرداری در حال تردد بود که نظامیان اسرائیلی آنها را در یک ایست بازرسی در نزدیکی شهرک تقوع در جنوب شرقی بیتلحم متوقف کردند. یکی از همکاران او به پرس تیوی گفت که نیروهای اسرائیلی پس از تفتیش گروه، حامد را ربوده و تصویربرداران را آزاد کردند.
این خبرنگار فلسطینی از یک ماه پیش تحت هجمه سایبری حسابهای صهیونیستی قرار داشت که در یک حرکت هدفمند تلاش داشتند با انتشار محتوایی مشابه و با ادبیاتی یکسان، کارزار رسانهای فشار علیه حامد را تقویت کنند.
این حسابها با تمرکز بر حضور نقاء در «منطقه B» (که تحت کنترل امنیتی اسرائیل است)، این پرسش تحریکآمیز را مطرح میکردند که «چگونه او همچنان میتواند بدون اینکه بازداشت شود، در حیاطخلوت اسرائیل فعالیت کند؟» و مدعی شدند که شبکه پرستیوی بازوی رسانهای رسمی حکومت ایران است؛ اقدامی که بخشی از یک روند فشار روانی و رسانهای هدفمند برای محدودکردن فضای تنفسی رسانهها و نیز مسدودسازی جریان خبررسانی شبکه پرس تیوی از جنایات صهیونیستها به افکارعمومی جهان است.
نقاء حامد پیشتر هدف اقدام نظامی نیز قرار گرفته و نیروهای رژیم صهیونیستی، اواسط مردادماه، در جریان پوشش خبری او از یورش صهیونیستها به اردوگاه آوارگان قلندیا در شمال قدس اشغالی، خبرنگاران حاضر در محل را هدف قرار دادند که منجر به مصدومیت این خبرنگار شبکه پرس تیوی شد.
نظامیان اسرائیلی در حالی با شلیک نارنجک صوتی و پرتاب گاز اشکآور به خبرنگاران حمله کردند که نشانههای حرفهای رسانهای در پوشش آنان کاملاً قابلشناسایی بود.
حامد یک بار دیگر هم هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته بود؛ دیماه سال گذشته که حین گزارش زنده از اردوگاه قلندیا، بر اثر شلیک گلولههای لاستیکی نیروهای اسرائیلی مجروح شد.
منبع: روابط عمومی شبکه پرس تی وی