ذخیره کالاهای اساسی کشور در گذار از بحران و محاصره پایدار مانده است

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا گل محمدی روز سه شنبه در آیین آغاز جشنواره سیب درختی سمیرم در اتاق بازرگانی اصفهان ضمن قدردانی از تکاپوی کشاورزان در گذار از روزهای جنگ و بحران اظهار داشت: با ابلاغ برنامههای الگوی کشت، حفظ باغات درجه یک، ارتقای باغات درجه ۲ به درجه یک و جایگزینی باغات درجه سه با کشتهای متراکم و پایههای جدید در دستور کار قرار گرفته است که میتواند میزان تولید را تا سه برابر افزایش دهد.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی و افزایش بهرهوری، راهبرد اصلی تامین پایداری امنیت غذایی است، افزود: رویکرد پژوهشی کشور از «پایاننامه و مقاله» به « حل مساله، توسعه و اثربخشی» تغییر یافته است و در این مسیر از توان علمی تمام دانشگاهها، موسسات پژوهشی دولتی و بخش خصوصی برای ارتقای بهرهوری کشاورزی نیز دعوت به همکاری شده است.
گلمحمدی با بیان اینکه انتقال علم و فناوری به مزرعه تنها راه پایداری کشاورزی و مقابله با چالشهای اقلیمی است، بیان کرد: با استفاده از دادههای هواشناسی و فناوری اطلاعات، ۳۸ هزار ایستگاه هواشناسی مجازی در کشور طراحی شده است تا اطلاعات دقیق از جمله سرمای هوا، زمان دقیق آبیاری، تغذیه خاک و پیشبینی آفات و سمپاشی را از طریق پیامک در اختیار بهرهبرداران قرار دهد.
وی تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری محصولات و سرمایهگذاری بخش خصوصی را برای سودآوری پایدار در بخش کشاورزی ضروری دانست و گفت: مسوولان استانی و ملی باید شرایط حضور سرمایهگذاران را در مسیر تحقق این چشم انداز تسهیل کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: اصفهان با اختصاص حدود هشت درصد از سطح زیر کشت سیب کشور، رتبه پنجم تولید این محصول را به خود اختصاص داده اما میانگین عملکرد فعلی آن بین ۱۲ تا ۱۵ تن در هکتار است.
گل محمدی ادامه داد: این در حالی است که کشاورزان پیشرو با بهکارگیری دانش و اصول علمی به رکوردهای ثبتشده بیش از ۱۴۰ تن در هکتار دست یافتهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای افزایش بهرهوری در منطقه است.
وی نوید داد: دومین باغ هوشمند کشاورزی کشور با هدف دستیابی به کشاورزی دانشبنیان، افزایش بهرهوری و ارتقای درآمد بهرهبرداران در شهرستان سمیرم احداث میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم به مقام والای شهدای این مجموعه ادای احترام کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صادرکنندگان خرد بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی، میتوانند ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کرده یا آن را به واردکنندگان کالاهای مجاز اختصاص دهند.
سید شمسالدین حسینی، اجرای دقیق و کامل این قانون را راهکار اساسی حل چالشهای مربوط به پیمانسپاری و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان خرد و بخش کشاورزی دانست.
وی تاکید کرد: صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای درآمد ارزی هستند، موظفاند اطلاعات ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند تا شفافیت اقتصادی لازم در کشور ایجاد شود
حسینی افزود: قانونگذار صادرکنندگان را به ۲ بخش دولتی (و وابسته به دولت) و صادرکنندگان خرد تقسیم کرده است که در بخش دولتی مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی باید تسلط بیشتری بر درآمدهای ارزی داشته باشد و این موضوع در مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۵ قانون برنامه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، احکام مشخصی در قانون بودجه از جمله استفاده از ظرفیت حسابهای پیشرفت و عدالت پیشبینی شده است که میتواند بخشی از مشکلات تسهیلاتی فعالان این حوزه را مرتفع سازد.
جشنواره سیب شهرستان سمیرم در نخستین روز برگزاری با حضور شماری از مسوولان ملی و استانی از جمله ۱۶ نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون کشاورزی و اقتصادی و معاونان وزیر جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی اصفهان آغاز شد.
توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد و گسترش کارگاههای سورتیگ، احداث سردخانه، رونق صادرات سیب و ایجاد اشتغال از محورهای اصلی مطرح شده در این برنامه بود.
در حاشیه این مراسم از نخستین تمبر اختصاصی جشنواره سیب سمیرم رونمایی شد.
نخستین جشنواره و نمایشگاه سیب سمیرم تا ۲۷ شهریور در منطقه گردشگری چشمه بابازرنگ شهر کمه ادامه دارد.
۲۵ شهریور، فاز نخست پروژه ۳۵ هکتاری گلمک افتتاح و نمایشگاه جشنواره با بیش از یکصد غرفه در مجموعه گردشگری بابازرنگ شهر کمه آغاز به کار میکند.
۲۶ شهریور نیز نشستها و کارگاههای تخصصی با محوریت کشاورزی، باغداری، صنایع تبدیلی، گردشگری و بومگردی برگزار خواهد شد و همزمان با جشنواره، ظرفیتهای شهرستان سمیرم در قالب برنامه «ایران جان، سمیرم اصفهان» طی پنج روز از شبکههای سراسری و استانی معرفی میشود.
شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم در ۱۶۵ کیلومتری شمال یاسوج و ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان و در جوار رشته کوههای «دنا» واقع شده است.
این شهرستان با اشتغال ۹۰ درصدی مردم در بخش کشاورزی، دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، ۱۵ هزار هکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار هکتار مرتع و جنگل طبیعی است و سالانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تُن انواع سیب در این منطقه تولید و بخش زیادی از آن به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر میشود.