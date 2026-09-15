باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن صادقی روز سهشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای شروع آرام و منظم سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: این تصمیم به منظور کاهش گرههای ترافیکی معابر شهری و همچنین فراهم شدن فرصت برای والدین جهت همراهی فرزندان خود در روزهای آغازین بازگشایی مدارس، اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی مکلفند با مدیریت بهینه زمان و حضور نیروهای انسانی، ضمن حفظ خدماترسانی شایسته به مراجعین و شهروندان، تمهیدات لازم را برای اجرای این طرح فراهم آورند تا ضمن جلوگیری از ازدحام خودروها در ساعات صبحگاهی، دغدغه خانوادهها برای همراهی دانشآموزان تا مدارس نیز تا حد امکان مرتفع شود.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه بازگشایی مدارس و دانشگاهها همواره با افزایش تردد در سطح شهرها همراه است، خاطرنشان کرد: این تصمیم همچنین برای مدیریت هوشمند ترافیک و روانسازی تردد در ایام بازگشایی مراکز آموزشی اتخاذ شده است و انتظار میرود تمامی دستگاهها در اجرای دقیق آن همکاری لازم را داشته باشند.
وی گفت: این دستورالعمل شامل تمامی ادارات، سازمانها و دستگاههای اجرایی تابعه استان میشود و هدف آن ایجاد تعادل میان وظایف اداری و مسئولیتهای اجتماعی خانوادهها در آغاز فصل تعلیم و تربیت است.