باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در این اجتماع که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن محکومیت قاطع اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و سیاست‌های جنایتکارانه آمریکا، حمایت همه‌جانبه خود را از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

حضور مستمر و پرشور مردم در این اجتماعات شبانه که اکنون به صد و نود و نهمین شب خود رسیده است، پیامی صریح به دشمنان داخلی و خارجی دارد؛ مبنی بر اینکه پیوند میان مردم و آرمان‌های انقلاب، با تهدیدات و فشار‌های خارجی گسستنی نیست.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، با سردادن شعار‌های انقلابی، آمادگی کامل خود را برای ایستادگی در تمامی عرصه‌های دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی اعلام داشتند. این حضور، نشان‌دهنده بصیرت عمیق مردم این استان در تشخیص شرایط حساس کنونی و لزوم حفظ همبستگی در جبهه مقاومت است.

گفتنی است: مردم چهارمحال و بختیاری با پشت سر گذاشتن ۱۹۹ شب اجتماع، خود را برای برگزاری دویست‌امین شب این گردهمایی‌های همدلی آماده می‌کنند؛ رویدادی که نمادی از استمرار و پایبندی مردم این دیار به اصول انقلاب اسلامی است.