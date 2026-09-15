مردم ولایت‌مدار چهارمحال و بختیاری در صد و نود و نهمین شب از اجتماعات شبانه همدلی، با حضور پرشور در صحنه، بار دیگر وحدت ملی را به نمایش گذاشته و بر تداوم مسیر مقاومت در برابر استکبار تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در این اجتماع که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن محکومیت قاطع اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و سیاست‌های جنایتکارانه آمریکا، حمایت همه‌جانبه خود را از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

حضور مستمر و پرشور مردم در این اجتماعات شبانه که اکنون به صد و نود و نهمین شب خود رسیده است، پیامی صریح به دشمنان داخلی و خارجی دارد؛ مبنی بر اینکه پیوند میان مردم و آرمان‌های انقلاب، با تهدیدات و فشار‌های خارجی گسستنی نیست.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، با سردادن شعار‌های انقلابی، آمادگی کامل خود را برای ایستادگی در تمامی عرصه‌های دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی اعلام داشتند. این حضور، نشان‌دهنده بصیرت عمیق مردم این استان در تشخیص شرایط حساس کنونی و لزوم حفظ همبستگی در جبهه مقاومت است.

گفتنی است: مردم چهارمحال و بختیاری با پشت سر گذاشتن ۱۹۹ شب اجتماع، خود را برای برگزاری دویست‌امین شب این گردهمایی‌های همدلی آماده می‌کنند؛ رویدادی که نمادی از استمرار و پایبندی مردم این دیار به اصول انقلاب اسلامی است.

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برچسب ها: اجتماع مردمی ، رهبر انقلاب
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