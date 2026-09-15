مدیرکل زندان‌های استان قم از آزادی ۸ زندانی با کمک ۳۰۰ میلیون تومانی یک خیر قمی خبر داد و گفت: این خیر به‌ جای برگزاری مراسم چهلم برادرش، هزینه آن را برای آزادی زندانیان اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حجت‌الاسلام حسین بنیادی، مدیرکل زندان‌های استان قم گفت: اختصاص هزینه مراسم چهلم به آزادی زندانیان، اقدامی ارزشمند در مسیر فرهنگ‌سازی برای حمایت از زندانیان جرائم مالی و خانواده‌های آنان است.

وی افزود: این خیر قمی با صرف‌نظر از برگزاری مراسم چهلم برادرش، ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی ۸ زندانی اختصاص داد که با فراهم شدن شرایط قانونی، زمینه آزادی این افراد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شد.

مدیرکل زندان‌های استان قم، ترویج چنین اقداماتی را در تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان مؤثر دانست و گفت: هدایت هزینه‌های مراسم‌های یادبود به سمت آزادی زندانیان نیازمند می‌تواند علاوه بر گره‌گشایی از زندگی خانواده‌ها، به کاهش جمعیت کیفری نیز کمک کند

منبع:اداره کل زندان های استان قم

برچسب ها: سازمان زندان ها ، آزادی زندانی ها
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