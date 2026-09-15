باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی روز سهشنبه طرحی برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ارائه کرد و او را به سرپیچی از کنگره و ادامه غیرقانونی عملیات نظامی آمریکا در ایران متهم کرد.
توماس مَسی روز سهشنبه قطعنامهای «اولویتدار» برای استیضاح پیت هگست ارائه کرد. او هگست را متهم کرده است که با وجود تلاشهای کنگره برای پایان دادن به جنگ، به ادامه عملیات نظامی آمریکا در ایران کمک کرده و اختیارات قانون اساسی کنگره در زمینه تصمیمگیری درباره جنگ را نادیده گرفته است.
این طرح اگرچه در کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان شانس چندانی برای تصویب ندارد، اما به دلیل ماهیت «اولویتدار» آن، مَسی میتواند مجلس نمایندگان را مجبور به برگزاری رأیگیری کند و نمایندگان جمهوریخواه را وادار سازد موضع خود را درباره عملکرد هگست در جنگ علیه ایران آشکار کنند.
قطعنامه مسی، هگست را متهم میکند که با وجود اختیارات قانونی کنگره در امور جنگ و رأیهای این نهاد برای پایان دادن به درگیری، دستورات مربوط به ادامه عملیات در ایران را اجرا کرده است.
هگست پیش از این نیز هدف تلاش دیگری برای استیضاح قرار گرفته بود. نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان در ماه آوریل شش مورد اتهام علیه او مطرح کردند که یکی از محورهای آن، آغاز و ادامه جنگ بدون مجوز کنگره بود.
مجلس نمایندگان آمریکا باید این قطعنامه را طی دو روز کاری آینده بررسی کند، هرچند رهبران جمهوریخواه میتوانند بهجای ورود به روند استیضاح، رأیگیری برای کنار گذاشتن آن را در دستور کار قرار دهند.
اکسیوس همچنین گزارش داده است که مَسی پیش از اعلام این اقدام، رهبران جمهوریخواه مجلس را در جریان برنامه خود قرار نداده بود.
این قطعنامه هشتمادهای همچنین هگست را به دلیل عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا و یمن هدف انتقاد قرار میدهد؛ از جمله اتهام هدایت غیرقانونی عملیات برای دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا بدون دریافت مجوز از کنگره.
این اقدام همچنین در پی رأیگیریهای مکرر مجلس نمایندگان برای محدود کردن عملیات نظامی دولت آمریکا در ایران صورت میگیرد؛ از جمله تصویب قطعنامههای اختیارات جنگی در ماههای ژوئن و ژوئیه که رئیسجمهور آمریکا را ملزم به پایان دادن به خصومتهای ایالات متحده با تهران میکرد.
قرار است مجلس نمایندگان آمریکا روز سهشنبه درباره قطعنامه دیگری در خصوص اختیارات جنگی در رابطه با جنگ ایران رأیگیری کند.
منبع: آکسیوس