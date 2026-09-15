برخورد ۲ خودرو در بخش فسارود داراب یک فوتی و ۲ مصدوم داشت. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی کشاورز مسئول اورژانس شهرستان داراب گفت: امروز سه شنبه ۲۴ شهریور ماه، با اعلام برخورد سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس در بلوار اصلی فسارود به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او بیان کرد: یک نفر از سرنشینان بر اثر شدت جراحات وارده، علی رغم تلاش کارشناسان اورژانس و کادر درمان بیمارستان فوت کرد و ۲ مصدوم نیز پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند.

کشاورز تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.