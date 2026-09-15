برخورد ۲ خودرو در بخش فسارود داراب یک فوتی و ۲ مصدوم داشت. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی کشاورز مسئول اورژانس شهرستان داراب گفت: امروز سه شنبه ۲۴ شهریور ماه، با اعلام برخورد سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس در بلوار اصلی فسارود به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او بیان کرد: یک نفر از سرنشینان بر اثر شدت جراحات وارده، علی رغم تلاش کارشناسان اورژانس و کادر درمان بیمارستان فوت کرد و ۲ مصدوم نیز پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند.

کشاورز تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه رانندگی
خبرهای مرتبط
حادثه رانندگی در محور شهرآشوب ـ الهه آباد با ۳ فوتی و ۲ مصدوم
تصادف در جاده سیاخ دارنگون با یک فوتی و ۲ مصدوم
برخورد اتوبوس و کامیون در محور صفاشهر ـ آباده با ۱۸ مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب فسا/ تحولی در زیرساخت‌های زیست‌محیطی فارس
ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت پژوهشی مسئله‌محور در سامانه «نان»
حضور برگزیدگان جشنواره قرآنی از ۱۳۵ ملیت در شیراز/ پلی برای ترویج فرهنگ ایرانی در جهان
مانعی برای کار در فارس وجود ندارد/ اتمام پروژه‌های برق در کمتر از ۴ ماه
توقیف یک‌ماهه خودرو‌های مرتکب تخلفات حادثه‌ساز در فارس
بازسازی ۴۰ روزه پست برق گویم در شیراز بدون قطع برق مشترکان
آغاز فروش فوق‌العاده پاییزه اصناف همزمان با بازگشایی مدارس در شیراز و صدرا
دانشگاه شیراز میزبان ۲۷۰۰ داوطلب کنکور علوم ورزشی از ۳ استان جنوب کشور
فاز نخست رینگ انتقال آب غرب به جنوب شیراز با اجرای ۲۴ کیلومتر خط به بهره‌برداری رسید
ماینینگ با طعم استارلینک در شیراز! / کشف ۶۱ ماینر قاچاق در چاه کشاورزی و منازل
آخرین اخبار
عملیات ضربتی پلیس در ۵ شهرستان فارس/ از انهدام باند سرقت تا توقیف موتورسیکلت‌های میلیاردی
شیراز، پایگاه جهانیِ ترویج معارف اهل‌بیت (ع)/ طلاب بین‌المللی، پیام‌آوران سومین حرم
حادثه رانندگی در بخش فسارود داراب با یک فوتی و ۲ مصدوم
مانعی برای کار در فارس وجود ندارد/ اتمام پروژه‌های برق در کمتر از ۴ ماه
۱۴ طرح بزرگ زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر در داراب و زرین‌دشت افتتاح شد
ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت پژوهشی مسئله‌محور در سامانه «نان»
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب فسا/ تحولی در زیرساخت‌های زیست‌محیطی فارس
حضور برگزیدگان جشنواره قرآنی از ۱۳۵ ملیت در شیراز/ پلی برای ترویج فرهنگ ایرانی در جهان
تغییر رویکرد پلیس راهور فارس از «جریمه» به «تشویق» برای ارتقای ایمنی تردد
آغاز فروش فوق‌العاده پاییزه اصناف همزمان با بازگشایی مدارس در شیراز و صدرا
ماینینگ با طعم استارلینک در شیراز! / کشف ۶۱ ماینر قاچاق در چاه کشاورزی و منازل
بازسازی ۴۰ روزه پست برق گویم در شیراز بدون قطع برق مشترکان
اعزام کاروان بزرگ ۵۰۰ میلیاردی تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس
فاز نخست رینگ انتقال آب غرب به جنوب شیراز با اجرای ۲۴ کیلومتر خط به بهره‌برداری رسید
دانشگاه شیراز میزبان ۲۷۰۰ داوطلب کنکور علوم ورزشی از ۳ استان جنوب کشور
توقیف یک‌ماهه خودرو‌های مرتکب تخلفات حادثه‌ساز در فارس
حتی با بسته‌شدن تمام در‌های دنیا، صنعت آب و برق متکی به داخل است
ظرفیت تولید برق فارس تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات می‌رسد/برنامه‌ریزی برای تابستان بدون خاموشی
پست برق ۶۶ کیلوولتی گویم شیراز پس از بازسازی کامل به مدار بهره‌برداری بازگشت
جزئیاتی از نحوه سرقت مسلحانه در کوار/ مرگ تلخ پدر/ تهدید اعضای خانواده در صورت پیگیری + فیلم
افتتاح ۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان طرح برق و خورشیدی در فارس