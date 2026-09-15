باشگاه خبرنگاران جوان - روند فشارهای سیاسی علیه ایران در پرونده هسته‌ای، از گزارش‌سازی و پرونده‌سازی با هدف ایجاد زمینه برای اقدامات نظامی، به محدود کردن حضور و نقش ایران در مجامع بین‌المللی رسیده است. در تازه‌ترین نمونه، ممانعت از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس عمومی آژانس، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سازوکارهای فنی آژانس در حال تبدیل شدن به ابزاری برای فشار سیاسی علیه ایران است؟ این روند در حالی دنبال می‌شود که ایران همواره بر حقوق هسته‌ای خود و ضرورت حل‌وفصل مسائل از مسیر گفت‌وگو و همکاری تأکید کرده است.