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از زمینه‌سازی برای جنگ تا حذف صدای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی + فیلم

فشار‌های سیاسی علیه ایران در موضوع هسته‌ای از پرونده‌سازی و فضاسازی برای زمینه‌سازی جنگ فراتر رفته و اکنون به ممانعت از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روند فشارهای سیاسی علیه ایران در پرونده هسته‌ای، از گزارش‌سازی و پرونده‌سازی با هدف ایجاد زمینه برای اقدامات نظامی، به محدود کردن حضور و نقش ایران در مجامع بین‌المللی رسیده است. در تازه‌ترین نمونه، ممانعت از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس عمومی آژانس، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سازوکارهای فنی آژانس در حال تبدیل شدن به ابزاری برای فشار سیاسی علیه ایران است؟ این روند در حالی دنبال می‌شود که ایران همواره بر حقوق هسته‌ای خود و ضرورت حل‌وفصل مسائل از مسیر گفت‌وگو و همکاری تأکید کرده است.

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