باشگاه خبرنگاران جوان- «علی دهقان‌نیری» روز سه‌شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد با اشاره به ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر افزود: مبارزه با اعتیاد را نمی‌توان صرفاً در برخورد و دستگیری خلاصه کرد بلکه آموزش و پیشگیری از مهم‌ترین محور‌های این حوزه هستند و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها دنبال شوند.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه‌هایی که در سطح ملی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف منعقد می‌شود برنامه‌های متعددی در حوزه آموزش و پیشگیری طراحی و اعتبارات لازم برای اجرای آنها اختصاص می‌یابد و این برنامه‌ها پس از ابلاغ در اختیار استان‌ها و شهرستان‌ها قرار می‌گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: وظیفه شورا‌های هماهنگی در استان و شهرستان، نظارت بر حسن اجرای این طرح‌ها و اطمینان از تحقق برنامه‌های ابلاغی است و دستگاه‌های عضو شورا نیز باید در حوزه مسئولیت خود، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را به‌صورت جدی اجرا و در پایان دوره عملکرد خود را ارائه کنند.

دهقان‌نیری با اشاره به ارتباط موضوع مبارزه با اعتیاد با سایر حوزه‌های اجتماعی تصریح کرد: نباید فعالیت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را از سایر جلسات و برنامه‌های اجتماعی جدا بدانیم چرا که بسیاری از دستگاه‌هایی که عضو ستاد ساماندهی امور جوانان هستند وظایفی دارند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با پیشگیری از اعتیاد ارتباط پیدا می‌کند.

وی گفت: اعتیاد یک آسیب اجتماعی چندبعدی است و نمی‌توان مسئولیت مقابله با آن را تنها بر عهده یک دستگاه مانند وزارت بهداشت یا یک مجموعه خاص گذاشت بلکه همه دستگاه‌ها باید با همکاری و هم‌افزایی، ظرفیت‌های خود را در مسیر کنترل و کاهش این آسیب به کار گیرند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به برگزاری رویداد‌های علمی در حوزه مواد مخدر در یزد گفت: در یکی از همایش‌های ملی مواد مخدر که اخیراً در استان برگزار شد مباحث علمی و تخصصی متعددی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج و خروجی‌های ارزشمندی به دست آمد که قرار است از این دستاورد‌های علمی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور استفاده شود.

وی افزود: مقرر شده است شماری از متخصصان برجسته حوزه روان‌پزشکی استان نیز در نشست‌های تخصصی کشوری حضور پیدا کنند تا یافته‌ها و آموزه‌های علمی با تجارب اجرایی تلفیق و به راهکار‌های عملیاتی و علمی برای مقابله با اعتیاد تبدیل شود.

دهقان‌نیری با بیان اینکه اعتیاد ممکن است هر خانواده‌ای را درگیر کند، نسبت به عادی‌انگاری و تصور مصونیت خانواده‌ها از این آسیب هشدار داد و گفت: این تصور که اعتیاد فقط برای خانواده‌های خاص یا افرادی با مشکلات ویژه اتفاق می‌افتد تصور درستی نیست و هر فردی ممکن است در شرایطی متفاوت در معرض این آسیب قرار گیرد.

هشدار دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر یزد: هیچ خانواده‌ای خود را از خطر اعتیاد مصون نداند

وی با اشاره به بازدید‌ها و حضور در مراکز درمان و ترک اعتیاد استان بیان کرد: گفت‌و‌گو با افراد حاضر در این مراکز نشان می‌دهد که اعتیاد می‌تواند برای هر فردی اتفاق بیفتد و این موضوع باید به‌عنوان یک هشدار جدی مورد توجه خانواده‌ها و جامعه قرار گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تأکید کرد: مواد مخدر به دلیل جذابیت و اثرگذاری بالا می‌تواند افراد را به شکل‌های مختلف گرفتار کند و به همین دلیل افزایش آگاهی، آموزش مستمر و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.

در ادامه این نشست همچنین «آزاد معلم» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان یزد نیز با تأکید بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد از مسیر اقدامات فرهنگی و آموزشی، همکاری و مشارکت جدی دستگاه‌های مختلف در این زمینه را خواستار شد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌ای منسجم و مدون تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، توسعه برنامه‌های آموزشی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات و مضرات مواد مخدر باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد خاطرنشان کرد: پیشگیری مؤثر زمانی محقق می‌شود که دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند و با برنامه‌ریزی هماهنگ نسبت به آگاه‌سازی جامعه و به‌ویژه نسل جوان اقدام کنند.

در این نشست برخی از مسوولان و کارشناسان امر در خصوص مسایل مختلف جوانان و دانش آموزان به خصوص همزمان با بازگشایی مدارس و همچنین در خصوص اهمیت تبیین خطرات استعمال مواد مخدر و موضوع با همکاری بین بخشی و هم افزایی بیشتر در شهرستان یزد تاکید کردند.

شهرستان یزد بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.