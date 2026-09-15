باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-آیین توزیع ۷ هزار و ۲۲۵ بسته تحصیلی، ۲۴۹ کمک‌هزینه ازدواج و یک‌هزار و ۲۹ بسته لوازم ضروری زندگی با عنوان «مشق عشق و اقتدار برای فردای ایران» با حضور حسین محمودی معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استاندار قم، زمزم مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری و جمعی از مدیران اجتماعی و فرهنگی استان، در مجتمع حضرت معصومه (س) کمیته امداد امام خمینی (ره) قم برگزار شد.

این مراسم در آستانه آغاز سال تحصیلی و با هدف حمایت هدفمند از دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد برگزار شد.

حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استاندار قم، در این مراسم با تأکید بر اهمیت همکاری کمیته امداد و آموزش‌وپرورش برای شناسایی و حمایت هدفمند از دانش‌آموزان نیازمند گفت: «رفع فقر آموزشی می‌تواند به کاهش فقر فرهنگی و بهبود شاخص‌های اجتماعی کمک کند.»

وی با بیان اینکه ارائه حمایت‌های اجتماعی باید هدفمند و همراه با پیوست فرهنگی باشد، تصریح کرد: «این حمایت‌ها باید علاوه بر رفع نیاز‌های مادی، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و ارتباط سالم مردم و مسئولان را فراهم کند.»

معاون استاندار قم همچنین با اشاره به توزیع بسته‌های حمایتی با یاد شهدای میناب، بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی طرح‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید در کنار رفع نیاز‌های دانش‌آموزان، پیام‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز به نسل آینده منتقل کند.