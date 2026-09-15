باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال و به منظور تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۵:۰۰ امروز تردد در این دو محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به روان شدن بار ترافیکی و عادی شدن روند تردد در این ۲ محور، مقرر شد از ساعت ۲۲:۰۰ امشب محدودیت تردد برداشته شده و جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به صورت دوطرفه بازگشایی شوند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به روز‌های پایانی تابستان و افزایش سفر‌های جاده‌ای، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند.

محبی تأکید کرد: مسافران با توجه به شرایط ترافیکی و وضعیت راه‌ها، زمان سفر خود را مدیریت کنند تا از بروز گره‌های ترافیکی و تأخیر در مسیر جلوگیری شود.