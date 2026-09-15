باشگاه خبرنگاران جوان - فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی پیشرو و برگزاری دیدارهای تدارکاتی مقابل ازبکستان و روسیه، روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، اردوی تیم ملی از روز جمعه آغاز میشود و در این مرحله ۲۸ بازیکن به اردوی شاگردان امیر قلعهنویی دعوت خواهند شد.
تیم ملی ایران در ادامه برنامه آمادهسازی خود قرار است برابر ازبکستان و روسیه به میدان برود و این دو مسابقه فرصت دیگری برای کادر فنی خواهد بود تا شرایط بازیکنان را پیش از برنامههای آینده تیم ملی ارزیابی کند.
این اولین مرحله آمادهسازی برای جام ملتهای آسیاست و شاگردان قلعهنویی در روزهای ۲ و ۷ مهر به ترتیب در شهر فرغانه مقابل ازبکستان و در کازان به مصاف روسیه خواهند رفت.