مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه، وزش بادهای شدید در غرب و جنوب غرب کشور و همچنین در محدوده خلیج فارس نیز ادامه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع بارش‌های پراکنده، رگبار همراه با رعدوبرق و وزش بادهای شدید در مناطق جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشور  صادر شده است.

وی افزود: امشب در بخش‌هایی از کشور شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

وی افزود: تمرکز اصلی این بارش‌ها در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان خواهد بود.

او گفت:در این مناطق، وقوع رگبار همراه با رعدوبرق و وزش بادهای شدید لحظه‌ای محتمل است. این وضعیت می‌تواند منجر به پدیده‌های خطرناکی همچون بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، ایجاد روان‌آب و ریزش سنگ از ارتفاعات شود.

وی افزود:همچنین احتمال قطع شدن درختان فرسوده به دلیل شدت باد وجود دارد. از شهروندان و مسافران درخواست شده است برای پیشگیری از حوادث احتمالی، از اقامت در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع خودداری کنند.

وی افزود: در بخشی ازکشور  ارتفاعات استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز در معرض بارش‌های پراکنده قرار دارند که پیش‌بینی می‌شود از فردا، این روند در مناطق شمالی کشور نیز گسترش یابد.

او گفت:یکی دیگر از پدیده‌های جوی مورد توجه، وزش بادهای شدید در مناطق شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور است. این پدیده منجر به خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

او بیان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه، وزش بادهای شدید در غرب و جنوب غرب کشور و همچنین در محدوده خلیج فارس نیز ادامه یابد.

وی با اشاره به وضعیت دریاها، هشدار داد که دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل شرقی خلیج فارس در ناحیه استان هرمزگان مواج خواهد بود. بر همین اساس، هشدار دریایی صادر شده و توصیه می‌شود فعالیت‌های دریایی با محدودیت و احتیاط کامل انجام شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
وزش باد شدید دز نواحی جنوب کشور طی ۵ روز آینده
برقراری جو حاکم در کشور از اواسط هفته
افزایش نسبی دمای هوا از روز چهارشنبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
آخرین اخبار
تا ابتدای آبان ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره می‌کنیم
وزش باد شدید در نواحی غرب و جنوب غرب کشور در پایان هفته
سامانه ۴۰۱۰۰ تا بازسازی آخرین خانه جنگ‌زده فعال می‌ماند
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی/زیاندهی شرکت‌های دولتی باید متوقف شود
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
رشد بیش از ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
خرید حمایتی هر کیلو مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
دوگانه‌سوزکردن تاکسی‌های اینترنتی در ۶ استان کلید خورد
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا تکمیل شد
پورشه، مرسدس‌بنز و MAYBACH در فهرست خودرو‌های مجاز وارداتی
آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی/ چالش اصلی همچنان در حوزه ناوگان ریلی برون‌شهری، به‌ویژه واگن‌های باری است
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟