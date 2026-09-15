مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه، وزش بادهای شدید در غرب و جنوب غرب کشور و همچنین در محدوده خلیج فارس نیز ادامه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع بارشهای پراکنده، رگبار همراه با رعدوبرق و وزش بادهای شدید در مناطق جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشور صادر شده است.
وی افزود: امشب در بخشهایی از کشور شاهد بارشهای پراکنده خواهیم بود.
وی افزود: تمرکز اصلی این بارشها در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان خواهد بود.
او گفت:در این مناطق، وقوع رگبار همراه با رعدوبرق و وزش بادهای شدید لحظهای محتمل است. این وضعیت میتواند منجر به پدیدههای خطرناکی همچون بالا آمدن سطح آب رودخانهها، ایجاد روانآب و ریزش سنگ از ارتفاعات شود.
وی افزود:همچنین احتمال قطع شدن درختان فرسوده به دلیل شدت باد وجود دارد. از شهروندان و مسافران درخواست شده است برای پیشگیری از حوادث احتمالی، از اقامت در حاشیه رودخانهها و مناطق مرتفع خودداری کنند.
وی افزود: در بخشی ازکشور ارتفاعات استانهای گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز در معرض بارشهای پراکنده قرار دارند که پیشبینی میشود از فردا، این روند در مناطق شمالی کشور نیز گسترش یابد.
او گفت:یکی دیگر از پدیدههای جوی مورد توجه، وزش بادهای شدید در مناطق شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور است. این پدیده منجر به خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.
او بیان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه، وزش بادهای شدید در غرب و جنوب غرب کشور و همچنین در محدوده خلیج فارس نیز ادامه یابد.
وی با اشاره به وضعیت دریاها، هشدار داد که دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل شرقی خلیج فارس در ناحیه استان هرمزگان مواج خواهد بود. بر همین اساس، هشدار دریایی صادر شده و توصیه میشود فعالیتهای دریایی با محدودیت و احتیاط کامل انجام شود.