باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا مظاهری پیشکسوت بوکس در گفت‌و‌گو با رادیو ایران درباره عملکرد فدراسیون و تیم ملی بوکس اظهار داشت: متأسفانه بوکس ایران در دو دوره قبلی بازی‌های آسیایی بدون کسب مدال به کار خود پایان داده و این اتفاق برای بوکس کشورمان خوشایند نبوده است.

وی افزود: آخرین مدال طلای بوکس ایران در بازی‌های آسیایی به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد و آخرین دوره‌ای که بوکس ایران در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال شد، بازی‌های آسیایی اینچئون ۲۰۱۴ بود که حاصل آن ۲ مدال نقره و یک مدال برنز بود.

او با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها در ناگویا تصریح کرد: کار بسیار سختی داریم. شکست دادن قدرت‌هایی مانند ازبکستان و قزاقستان آسان نیست. بسیاری از بوکسور‌های این کشور‌ها سابقه حضور در مسابقات جهانی و المپیک را دارند و همین موضوع کار را برای ملی‌پوشان ایران دشوار می‌کند.

مظاهری ادامه داد: با توجه به آنالیزی که از تیم‌های حاضر در بازی‌های آسیایی داشتم، امیدوارم ملی‌پوشان ایران در قرعه‌کشی با حریفان قدرتمند در مراحل ابتدایی روبه‌رو نشوند و بتوانند با قرعه مناسب، شانس خود را برای رسیدن به مدال افزایش دهند.

او با اشاره به ترکیب تیم ملی گفت: چند بوکسور جوان از رده امید وارد تیم شده‌اند که آینده‌دار هستند و می‌توان در سال‌های آینده انتظار زیادی از آنها داشت. در کنار آنها، نفرات باتجربه‌ای هم حضور دارند که می‌توانند با تلاش و آمادگی مناسب به جایگاه خوبی برسند.

این پیشکسوت بوکس در پاسخ به این پرسش که آیا تکیه بر قرعه برای کسب مدال نشانه خوبی است، گفت: طبیعتاً یک ورزشکار در سطح مسابقات بین‌المللی باید آنقدر قدرتمند باشد که برابر هر حریفی توان رقابت داشته باشد، اما واقعیت این است که سطح بوکس آسیا بسیار بالاست و تفاوت قدرت‌ها در این رقابت‌ها قابل توجه است.

مظاهری در پایان با اشاره به اهمیت مدال طلای بازی‌های آسیایی خاطرنشان کرد: مدال طلای بازی‌های آسیایی برای کشور‌ها ارزش بسیار زیادی دارد و رسیدن به آن کار ساده‌ای نیست. بوکس ایران برای بازگشت به مسیر مدال‌آوری باید با برنامه و آمادگی بیشتری وارد این رقابت‌ها شود.