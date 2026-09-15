تولیت حرم مطهر احمدبن موسی (ع) با اشاره به جایگاه تمدنی شیراز، حضور دانش‌پژوهان از ۱۸ ملیت مختلف در این شهر را فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ امین ولایت (ع) و معرفی زبان فارسی به اقصی نقاط جهان برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در گردهم‌آیی یکصد نفر از طلاب، مبلغین و خانواده‌های قرآنی دانشگاه بین‌المللی جامعة المصطفی العالمیه، با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی شیراز در تمدن اسلامی، اظهار کرد: این شهر سرچشمه دو تمدن بزرگ ایران قبل از اسلام و تمدن اسلامی است و از جهاتی نیز مرکز تمدن اسلامی بوده است.

او افزود: به لحاظ هنر نیز هنرمندان شیرازی از سرآمدان کشور بوده و به لحاظ تدین نیز یکی از شهر‌های مهم مذهبی ایران است.

کلانتری با اشاره به مسجد تاریخی جامع عتیق شیراز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مساجد ایران که در دوره آل بویه ساخته شده، عنولن کرد: شیراز اولین پایتخت شیعه ایران در حدود یک هزار سال پیش بوده است.

او در ادامه به فضائل و مناقب حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) اشاره کرد و گفت: این مکان مقدس، محل مجاهده و شهادت یکی از اولیا خدا و یکی از برجسته‌ترین فرزندان امام هفتم است؛ ایشان یک انسانی با فضیلت، جهادگر، قرآنی و رشید بودند.

کلانتری ادامه داد: حضرت شاهچراغ (ع) بازوی امام رضا (ع) بودند و از همین رو به امین ولایت و ابوالفضل امام رضا (ع)، یعنی سپر و مدافع واقعی ولایت و امامت معروف شدند و این بارزترین ویژگی ایشان است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب در مورد شیراز، گفت: ایشان شیراز را به عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی معرفی کردند، که این یک افتخار بزرگ ملی برای این کلان‌شهر است.

او اظهار کرد: باعث افتخار است که طلاب جوان جامعة المصطفی از ۱۸ ملیت مختلف در شهر شیراز حضور پیدا کرده‌اند و این افراد به عنوان سفیر حضرت احمد بن موسی (ع) در کشور‌های خودشان پیام‌آور فرهنگ و سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و امین ولایت خواهند بود.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی با بیان اینکه دانشگاه عظیم جامعة المصطفی، یکی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است، گفت: پذیرش دانشجو از ملیت‌های مختلف و از تمام قاره‌های جهان، آن‌هم حضور به صورت خانوادگی و به همراه فرزندان جزو ثمرات انقلاب اسلامی است.

او یادآور شد: ده‌ها رساله دکترا، راجع به تاثیرات دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی در صدور انقلاب اسلامی به جهان وجود دارد.

کلانتری بیان کرد: قرار نیست انقلاب اسلامی با جنگ و بمب افکن و حمله به جهان صادر شود؛ انقلاب اسلامی اینگونه و با حضور سفیرانی معنوی از سرتاسر دنیا صادر می‌شود.

کلانتری اظهار کرد: انقلاب اسلامی و حتی زبان فارسی با آمدن همین جوان‌هایی منتشر و ترویج شد که از سرتاسر جهان برای تحصیل به ایران آمدند.

تولیت حرم مطهر احمدبن موسی (ع)، افزود: هرچند مراکز دیگری برای ترویج زبان فارسی در دنیا وجود دارد، اما دانشجویانی که در جامعه‌المصطفی تحصیل می‌کنند، بهترین مروج زبان فارسی در دنیا هستند و زمانی که به هر گوشه از دنیا سفر می‌کنید، همین دانشجویان و طلاب کار ترجمه را با تسلط و اشراف بر علوم اسلامی انجام می‌دهند.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع)، گفت: حضور مستمر و سازمان‌یافته دانشجویان خارجی در دانشگاه جامعه‌المصطفی مرهون رهنمود‌ها و تلاش‌های رهبر شهید است.

او افزود: این سیل عظیم علاقه‌مندان به علوم اسلامی که از سرتاسر دنیا در قم حضور پیدا می‌کردند، با توصیه اکید و پشتیبانی جدی امام شهید سامان یافت تا هزاران نفر در مقاطع مختلف بتوانند پای این سفره بنشینند و از برکات آن استفاده کنند.

کلانتری گفت: طلاب جامعه‌المصطفی هم خودشان در علوم اسلامی متخصص می‌شوند و هم امواج نورانی این انقلاب و پیام شهدای بزرگ کشور، معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام شهید و رهبر معظم انقلاب را به سرتاسر دنیا می‌رسانند و این یک دستاورد بسیار بزرگ است.

برچسب ها: شیراز ، پایگاه جهانی ، ترویج معارف اسلامی ، طلاب ، بین المللی ، سومین حرم اهل بیت ، حرم شاهچراغ شیراز
خبرهای مرتبط
سوگواری شب شهادت امام صادق (ع) در سوّمین حرم اهل‌بیت + تصاویر
شکرانه مهمانان ضیافت الهی در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ (ع)
سومین حرم اهل بیت در غم شهادت امام مهربانی‌ها سوگوار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب فسا/ تحولی در زیرساخت‌های زیست‌محیطی فارس
ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت پژوهشی مسئله‌محور در سامانه «نان»
حضور برگزیدگان جشنواره قرآنی از ۱۳۵ ملیت در شیراز/ پلی برای ترویج فرهنگ ایرانی در جهان
مانعی برای کار در فارس وجود ندارد/ اتمام پروژه‌های برق در کمتر از ۴ ماه
توقیف یک‌ماهه خودرو‌های مرتکب تخلفات حادثه‌ساز در فارس
بازسازی ۴۰ روزه پست برق گویم در شیراز بدون قطع برق مشترکان
آغاز فروش فوق‌العاده پاییزه اصناف همزمان با بازگشایی مدارس در شیراز و صدرا
دانشگاه شیراز میزبان ۲۷۰۰ داوطلب کنکور علوم ورزشی از ۳ استان جنوب کشور
فاز نخست رینگ انتقال آب غرب به جنوب شیراز با اجرای ۲۴ کیلومتر خط به بهره‌برداری رسید
ماینینگ با طعم استارلینک در شیراز! / کشف ۶۱ ماینر قاچاق در چاه کشاورزی و منازل
آخرین اخبار
عملیات ضربتی پلیس در ۵ شهرستان فارس/ از انهدام باند سرقت تا توقیف موتورسیکلت‌های میلیاردی
شیراز، پایگاه جهانیِ ترویج معارف اهل‌بیت (ع)/ طلاب بین‌المللی، پیام‌آوران سومین حرم
حادثه رانندگی در بخش فسارود داراب با یک فوتی و ۲ مصدوم
مانعی برای کار در فارس وجود ندارد/ اتمام پروژه‌های برق در کمتر از ۴ ماه
۱۴ طرح بزرگ زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر در داراب و زرین‌دشت افتتاح شد
ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت پژوهشی مسئله‌محور در سامانه «نان»
پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب فسا/ تحولی در زیرساخت‌های زیست‌محیطی فارس
حضور برگزیدگان جشنواره قرآنی از ۱۳۵ ملیت در شیراز/ پلی برای ترویج فرهنگ ایرانی در جهان
تغییر رویکرد پلیس راهور فارس از «جریمه» به «تشویق» برای ارتقای ایمنی تردد
آغاز فروش فوق‌العاده پاییزه اصناف همزمان با بازگشایی مدارس در شیراز و صدرا
ماینینگ با طعم استارلینک در شیراز! / کشف ۶۱ ماینر قاچاق در چاه کشاورزی و منازل
بازسازی ۴۰ روزه پست برق گویم در شیراز بدون قطع برق مشترکان
اعزام کاروان بزرگ ۵۰۰ میلیاردی تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس فارس
فاز نخست رینگ انتقال آب غرب به جنوب شیراز با اجرای ۲۴ کیلومتر خط به بهره‌برداری رسید
دانشگاه شیراز میزبان ۲۷۰۰ داوطلب کنکور علوم ورزشی از ۳ استان جنوب کشور
توقیف یک‌ماهه خودرو‌های مرتکب تخلفات حادثه‌ساز در فارس
حتی با بسته‌شدن تمام در‌های دنیا، صنعت آب و برق متکی به داخل است
ظرفیت تولید برق فارس تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات می‌رسد/برنامه‌ریزی برای تابستان بدون خاموشی
پست برق ۶۶ کیلوولتی گویم شیراز پس از بازسازی کامل به مدار بهره‌برداری بازگشت
جزئیاتی از نحوه سرقت مسلحانه در کوار/ مرگ تلخ پدر/ تهدید اعضای خانواده در صورت پیگیری + فیلم
افتتاح ۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان طرح برق و خورشیدی در فارس