باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام ابراهیم کلانتری در گردهمآیی یکصد نفر از طلاب، مبلغین و خانوادههای قرآنی دانشگاه بینالمللی جامعة المصطفی العالمیه، با اشاره به جایگاه تاریخی و معنوی شیراز در تمدن اسلامی، اظهار کرد: این شهر سرچشمه دو تمدن بزرگ ایران قبل از اسلام و تمدن اسلامی است و از جهاتی نیز مرکز تمدن اسلامی بوده است.
او افزود: به لحاظ هنر نیز هنرمندان شیرازی از سرآمدان کشور بوده و به لحاظ تدین نیز یکی از شهرهای مهم مذهبی ایران است.
کلانتری با اشاره به مسجد تاریخی جامع عتیق شیراز به عنوان یکی از قدیمیترین مساجد ایران که در دوره آل بویه ساخته شده، عنولن کرد: شیراز اولین پایتخت شیعه ایران در حدود یک هزار سال پیش بوده است.
او در ادامه به فضائل و مناقب حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) اشاره کرد و گفت: این مکان مقدس، محل مجاهده و شهادت یکی از اولیا خدا و یکی از برجستهترین فرزندان امام هفتم است؛ ایشان یک انسانی با فضیلت، جهادگر، قرآنی و رشید بودند.
کلانتری ادامه داد: حضرت شاهچراغ (ع) بازوی امام رضا (ع) بودند و از همین رو به امین ولایت و ابوالفضل امام رضا (ع)، یعنی سپر و مدافع واقعی ولایت و امامت معروف شدند و این بارزترین ویژگی ایشان است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب در مورد شیراز، گفت: ایشان شیراز را به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) در ایران اسلامی معرفی کردند، که این یک افتخار بزرگ ملی برای این کلانشهر است.
او اظهار کرد: باعث افتخار است که طلاب جوان جامعة المصطفی از ۱۸ ملیت مختلف در شهر شیراز حضور پیدا کردهاند و این افراد به عنوان سفیر حضرت احمد بن موسی (ع) در کشورهای خودشان پیامآور فرهنگ و سیره اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و امین ولایت خواهند بود.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی با بیان اینکه دانشگاه عظیم جامعة المصطفی، یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران است، گفت: پذیرش دانشجو از ملیتهای مختلف و از تمام قارههای جهان، آنهم حضور به صورت خانوادگی و به همراه فرزندان جزو ثمرات انقلاب اسلامی است.
او یادآور شد: دهها رساله دکترا، راجع به تاثیرات دانشآموختگان جامعهالمصطفی در صدور انقلاب اسلامی به جهان وجود دارد.
کلانتری بیان کرد: قرار نیست انقلاب اسلامی با جنگ و بمب افکن و حمله به جهان صادر شود؛ انقلاب اسلامی اینگونه و با حضور سفیرانی معنوی از سرتاسر دنیا صادر میشود.
کلانتری اظهار کرد: انقلاب اسلامی و حتی زبان فارسی با آمدن همین جوانهایی منتشر و ترویج شد که از سرتاسر جهان برای تحصیل به ایران آمدند.
تولیت حرم مطهر احمدبن موسی (ع)، افزود: هرچند مراکز دیگری برای ترویج زبان فارسی در دنیا وجود دارد، اما دانشجویانی که در جامعهالمصطفی تحصیل میکنند، بهترین مروج زبان فارسی در دنیا هستند و زمانی که به هر گوشه از دنیا سفر میکنید، همین دانشجویان و طلاب کار ترجمه را با تسلط و اشراف بر علوم اسلامی انجام میدهند.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع)، گفت: حضور مستمر و سازمانیافته دانشجویان خارجی در دانشگاه جامعهالمصطفی مرهون رهنمودها و تلاشهای رهبر شهید است.
او افزود: این سیل عظیم علاقهمندان به علوم اسلامی که از سرتاسر دنیا در قم حضور پیدا میکردند، با توصیه اکید و پشتیبانی جدی امام شهید سامان یافت تا هزاران نفر در مقاطع مختلف بتوانند پای این سفره بنشینند و از برکات آن استفاده کنند.
کلانتری گفت: طلاب جامعهالمصطفی هم خودشان در علوم اسلامی متخصص میشوند و هم امواج نورانی این انقلاب و پیام شهدای بزرگ کشور، معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام شهید و رهبر معظم انقلاب را به سرتاسر دنیا میرسانند و این یک دستاورد بسیار بزرگ است.