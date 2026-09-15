العین امارات در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا با نتیجه قاطع ۴ - ۰ از سد النصر عربستان گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات لیگ نخبگان آسیا تیم فوتبال العین امارات میزبان النصر عربستان بود.
العین با حمایت هوادارانش بازی را بهتر آغاز کرد و حسین رحیمی دروازه النصر را باز کرد.
نیمه اول با برتری یک گله العین به پایان رسید.
در نیمه دوم بازهم العین تیم بهتر میدان بود و حسین رحیمی در دقیقه ۶۳ بار دیگر دروازه النصر را باز کرد تا در این دیدار حساس دبل کرده باشد.
در ادامه سوفیان رحیمی برادر حسین رحیمی هم در دقیقه ۷۲ گل سوم را به ثبت رساند.
عطش العین برای زدن گلهای بیشتر ادامه داشت و در دقیقه ۸۵ یورگوس یاکوماکیس گل چهارم تیمش را زد تا هواداران العین شب رویایی را سپری کنند.
در پایان این دیدار با برتری ۴ - ۰ العین به پایان رسید تا رونالدو و هم تیمی هایش لیگ نخبگان را با شکستی دردناک آغاز کنند.