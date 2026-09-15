العین امارات در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا با نتیجه قاطع ۴ - ۰ از سد النصر عربستان گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات لیگ نخبگان آسیا تیم فوتبال العین امارات میزبان النصر عربستان بود.

العین با حمایت هوادارانش بازی را بهتر آغاز کرد  و حسین رحیمی دروازه النصر را باز کرد.

نیمه اول با برتری یک گله العین به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم العین تیم بهتر میدان بود و حسین رحیمی در دقیقه ۶۳ بار دیگر دروازه النصر را باز کرد تا در این دیدار حساس دبل کرده باشد.

در ادامه سوفیان رحیمی برادر حسین رحیمی هم در دقیقه ۷۲ گل سوم را به ثبت رساند.

عطش العین برای زدن گل‌های بیشتر ادامه داشت و در دقیقه ۸۵ یورگوس یاکوماکیس گل چهارم تیمش را زد تا هواداران العین شب رویایی را سپری کنند.

در پایان این دیدار با برتری ۴ - ۰ العین به پایان رسید تا رونالدو و هم تیمی هایش لیگ نخبگان را با شکستی دردناک آغاز کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: العین امارات ، النصر عربستان ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
لیگ نخبگان آسیا؛
شباب الاهلی ۱ - ۰ تراکتور/ شانس با شاگردان نکونام یار نبود + فیلم
استاندار بصره: چند بازیکن استقلال را برای تیم خودم می‌خواهم+ فیلم
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
آیا استقلال می‌تواند از نقطه قوت السد عبور کند؟
سحرخیزان: سه امتیاز را به هواداران استقلال تقدیم می‌کنم
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
بختیاری زاده: بازیکنانم فوق العاده بودند/ السد یکی از بهترین تیم های آسیاست
تاج‌گذاری استقلال در بصره؛ السد قربانی توفان آبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
آیا بهاروند در تعویق بازی پرسپولیس _ خیبر نقش داشت؟
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
وزیر ورزش: مراقبت پزشکی از ملی‌پوشان در ناگویا با دقت بیشتری صورت بگیرد
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
آخرین اخبار
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
مظاهری: برای مدال‌آوری بوکس ایران در ناگویا باید امیدوار به قرعه باشیم
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اضافه شدن مربی روس به کادر فنی تیم ملی هاکی روی یخ
توقف دخنران نوجوان ایران برابر قرقیزستان
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
وزیر ورزش: مراقبت پزشکی از ملی‌پوشان در ناگویا با دقت بیشتری صورت بگیرد
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
صدیقی: هدف ووشوی ایران در ناگویا؛ تکرار و ارتقای افتخارات گذشته است
پیوند دوباره رفقای دوران کودکی؛ سانتوس خانه جدید کوتینیو شد
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
آیا بهاروند در تعویق بازی پرسپولیس _ خیبر نقش داشت؟
استاندار بصره: چند بازیکن استقلال را برای تیم خودم می‌خواهم+ فیلم
امید ها در مقابل امارات قرمز می پوشند
پایان بازی‌های انتخابی تیم ملی چوگان ایران؛ نگاه ملی‌پوشان به جام جهانی ۲۰۲۷
سهراب، اسم رمز آبی‌ها برای رستم شدن
نخستین ماموریت آسیایی گل گهر برابر الجزیره
قرارداد بازیکن نیمکت نشین ۲ میلیاردی سنگین‌ است/ درخواستی برای جذب عمری نداشتیم
تیمداری پرسپولیس در لیگ یک منتفی شد
سحرخیزان: سه امتیاز را به هواداران استقلال تقدیم می‌کنم
بختیاری زاده: بازیکنانم فوق العاده بودند/ السد یکی از بهترین تیم های آسیاست