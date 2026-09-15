باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی انتظامی شهرستان‌های مختلف استان فارس در روز‌های اخیر با اجرای چندین عملیات ضربتی و هماهنگ، موفق به متلاشی کردن باند‌های سرقت، دستگیری سارقان مسلح و کشف محموله‌های سنگین موتورسیکلت قاچاق شدند؛ اقداماتی که نشان از عزم جدی خادمان امنیت برای برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی دارد.

خفت گیران پارک جنگی در دام پلیس داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عاملین سرقت به عنف توسط مامورین این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان کرد: در پی وصول گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت به عنف تلفن همراه در پارک جنگلی این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: پس از حضور ماموران انتظامی در محل، مشخص گردید ۲ نفر سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت با تهدید چاقو، قصد سرقت تلفن همراه شاکی را داشته که با مقاومت وی رو‌به‌رو شده و با ضربات چاقو موفق به سرقت تلفن همراه مالباخته شده‌اند.

رئیس پلیس داراب تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، مامورین کلانتری ۱۲ برق با اقدامات فنی موفق به شناسایی هر ۲ نفر سارق زورگیر شده که پس از چند ساعت از زمان سرقت، سارقین را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه سارقین دستگیر شده در بازجویی صورت گرفته صراحتا به جرم ارتکابی اقرار نمودند و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، خاطر نشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با کسانی که بخواهند این امنیت را به مخاطره بیاندازند برخورد جدی و قاطع صورت خواهد گرفت.

کشف موتورسیکلت ۲۰ میلیاردی فاقد مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او گفت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت فاقد مجوز و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به معرفی مالک موتورسیکلت به مرجع قضایی، اظهار داشت: ارزش موتورسیکلت توقیفی برابر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

انهدام باند سارقان خودرو در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از انهدام اعضای باند سارقان و کشف ۳ دستگاه خودرو مسروقه خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۲۴ ابوذر شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران این کلانتری قرار گرفت.

او گفت: مأموران با اقدامات اطلاعاتی گسترده و تلاش چندین روزه موفق به شناسایی اعضای یک باند ۴ نفره سرقت خودرو شده و با هماهنگی قضایی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صورت گرفته به ۳ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند، گفت: ۳ دستگاه خودرو پیکان و پراید سرقتی و همچنین تعدادی لوازم خودرو اوراق شده شامل باتری، جک، ضبط، زاپاس و گوشی تلفن همراه سرقتی از مخفیگاه متهمین کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، از شهروندان خواست به توصیه‌های پلیس برای حفظ خودرو و موتورسیکلت خود در پیشگیری از سرقت توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف موتورسیکلت سرقتی در بخش میمند فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف موتورسیکلت سرقتی در بخش میمند آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: ماموران انتظامی بخش میمند این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک و جهت بررسی بیشتر دستور ایست صادر کردند.

او گفت: راکب به محض مشاهده مامورین موتورسیکلت را رها و با استفاده از تاریکی هوا و موقعیت جغرافیایی از صحنه متواری می‌شود.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد:مامورین پس از بررسی و استعلام از سامانه‌های مربوطه متوجه شدند که موتورسیکلت از شهرستان فیروزآباد در چند روز گذشته به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه متهم شناسایی و پس از تکمیل پرونده تلاش جهت دستگیر وی در دستور کار قراردارد، از شهروندان خواست در حفظ و نگهداری اموال خود دقت بیشتری به عمل آورند و موارد مشکوک را در اسرع وقت به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف موتورسیکلت ۴ میلیاردی قاچاق درزرین دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی بیان کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تردد یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در سطح شهرستان همراه با ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، بلافاصله پیگیری‌های پلیس در این رابطه آغاز شد.

او افزود: در همین راستا ماموران انتظامی با اقدامات فنی، موفق شدند محل اختفاء این موتورسیکلت سنگین غیرمجاز را شناسایی و با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شوند.

سرهنگ ارجمندی با بیان اینکه در بازرسی از محل، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش امول مکشوفه را ۴ میلیارد برآورد کردند.