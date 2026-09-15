باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- امروز هفته نخست مسابقات لیگ آزادگان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و در اولین دیدار، فرد البرز و مس کرمان به تساوی ۱ - ۱ رسیدند.

در ادامه پارس جنوبی جم با هدایت رضا مهاجری و جزیره قشم با سرمربیگری مجتبی جباری هم به مساوی بدون گل رضایت دادند.

در سایر دیدار‌های امروز، نیروی زمینی ۱ - ۰ فولاد ب را شکست داد و پالایش نفت بندرعباس و شاهین بندرعامری ۱ - ۱ مساوی شدند.

برنامه سایر بازی‌های هفته اول لیگ دسته اول که فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۵ شهریور

بعثت کرمانشاه - نفت‌وگاز گچساران/ ساعت ۱۷

آریو اسلامشهر - نفت مسجدسلیمان/ ساعت ۱۷:۳۰

سایپا تهران - کاراگستر شبستر/ ساعت ۱۷:۳۰

مس رفسنجان - هوادار تهران/ ساعت ۱۸