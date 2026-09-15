بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- امروز هفته نخست مسابقات لیگ آزادگان با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و در اولین دیدار، فرد البرز و مس کرمان به تساوی ۱ - ۱ رسیدند.
در ادامه پارس جنوبی جم با هدایت رضا مهاجری و جزیره قشم با سرمربیگری مجتبی جباری هم به مساوی بدون گل رضایت دادند.
در سایر دیدارهای امروز، نیروی زمینی ۱ - ۰ فولاد ب را شکست داد و پالایش نفت بندرعباس و شاهین بندرعامری ۱ - ۱ مساوی شدند.
برنامه سایر بازیهای هفته اول لیگ دسته اول که فردا (چهارشنبه) برگزار میشود، به شرح زیر است:
بعثت کرمانشاه - نفتوگاز گچساران/ ساعت ۱۷
آریو اسلامشهر - نفت مسجدسلیمان/ ساعت ۱۷:۳۰
سایپا تهران - کاراگستر شبستر/ ساعت ۱۷:۳۰
مس رفسنجان - هوادار تهران/ ساعت ۱۸