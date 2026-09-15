فرماندار مرودشت بر توسعه صنایع تبدیلی، حذف واسطه‌های غیرضروری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات به‌عنوان پیش‌شرط ارتقای معیشت کشاورزان و تأمین امنیت غذایی پایدار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مختار امیری، فرماندار ویژه شهرستان مرودشت  در دیدار با مدیرتعاون روستایی استان با محوریت بررسی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان مرودشت و ارتقای خدمات‌رسانی به بهره‌برداران با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید محصولات زراعی استان اظهار کرد: مرودشت یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان و کشور است و توسعه پایدار این بخش بدون اتکا به ظرفیت شبکه تعاون روستایی ممکن نیست. انتظار می‌رود این شبکه با توزیع به‌هنگام نهاده‌ها، خرید محصولات کشاورزی و تسهیل دسترسی کشاورزان به بازار، دغدغه‌های تولیدکنندگان را کاهش دهد.

فرماندار ویژه مرودشت افزود: تعامل نزدیک فرمانداری و تعاون روستایی می‌تواند مسیر را برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هموار کند و زمینه بهره‌وری بیشتر از زمین‌های حاصلخیز شهرستان را فراهم آورد؛ ما به دنبال عبور از حمایت‌های سنتی و حرکت به سمت توانمندسازی واقعی کشاورزان هستیم.

سید احمد احمدی‌زاده، مدیر تعاون روستایی استان فارس، ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی ایشان نسبت به ارتقای زیرساخت‌های کشاورزی، تعامل مستمر با مدیریت عالی شهرستان را برای پیشبرد برنامه‌های بخش کشاورزی ضروری دانست.

او با اشاره به وسعت شهرستان مرودشت و پتانسیل بالای این منطقه در تولید محصولات متنوع کشاورزی، اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی موظف است این ظرفیت‌های گسترده تولیدی را با برنامه‌ریزی‌های اجرایی بهینه، مدیریت و پشتیبانی نماید تا بستر تحول در زنجیره تولید و توزیع فراهم شود. 

مدیر تعاون روستایی استان افزود: رویکرد ما در شبکه تعاون روستایی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنایع تبدیلی و بسته‌بندی است؛ که با جلوگیری از خام‌فروشی و کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضروری، ارزش افزوده واقعی به سفره تولیدکنندگان بازمی‌گردد. بی‌تردید، تقویت جایگاه بهره‌برداران و بهبود معیشت آنان، زیربنای اصلی تأمین امنیت غذایی پایدار در شهرستان است که با عزم جدی شبکه تعاون روستایی و حمایت‌های مجموعه فرمانداری محقق خواهد شد.

منبع: تعاون روستایی فارس

برچسب ها: خام‌فروشی ، قطب کشاورزی ، مرودشت ، تعاون روستایی فارس
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