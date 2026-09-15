باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر بودجه کنگره آمریکا، نهاد غیرحزبی مسئول بررسی هزینههای دولت، روز سهشنبه اعلام کرد جنگ ششماهه آمریکا علیه ایران تاکنون ۳۸ میلیارد دلار هزینه داشته است و پیشبینی میشود این رقم ماهانه ۳ میلیارد دلار دیگر افزایش یابد.
بر اساس محاسبات دفتر بودجه کنگره که هزینهها را تا اول اوت محاسبه کرده است، انتظار میرود این جنگ در سه ماه نخست سال ۲۰۲۷، نرخ تورم را ۰.۵ درصد افزایش دهد.
افزایش هزینههای جنگ، ذخایر مهمات آمریکا را تحت فشار قرار داده و موجب افزایش قیمت انرژی شده است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره توانایی آمریکا برای واکنش به دیگر درگیریهای احتمالی ایجاد کرده و فشار بیشتری بر بودجه فدرال این کشور وارد میکند.
هزینه جنگ به رقم ۳۷.۵ میلیارد دلاری که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در جلسه استماع سنا در ۲۱ ژوئیه اعلام کرده بود، نزدیک است.
دفتر بودجه کنگره اعلام کرد بخش عمده هزینهها ناشی از مصرف سریع ذخایر مهمات بوده و برآورد کرده است که بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن است پنج سال طول بکشد. رویترز در ماه اوت گزارش داده بود که آمریکا در جریان جنگ تقریباً تمام موشکهای دوربرد و دقیق خود را مصرف کرده است.
دفتر بودجه کنگره همچنین اعلام کرد وزارت جنگ آمریکا با حسابرسان مالی کنگره در این بررسی همکاری نکرده است.
این بررسی به درخواست برندن بویل، نماینده دموکرات ایالت پنسیلوانیا و ارشدترین عضو دموکرات کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا، انجام شد.
بویل در بیانیهای گفت: «جنگ فاجعهبار دونالد ترامپ در ایران تاکنون جان نیروهای شجاع آمریکایی را گرفته و شماری دیگر را مجروح کرده است.»
او افزود: «فراتر از تلفات انسانی، گزارش غیرحزبی دفتر بودجه کنگره بهروشنی نشان میدهد که این جنگ تاکنون دهها میلیارد دلار برای مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه داشته و این هزینه همچنان در حال افزایش است، ضمن آنکه هزینهها را نیز بالا میبرد.»
در جریان جنگ ایران تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شدهاند.
این گزارش هزینه حملات اخیر به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و حملات به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه را در محاسبات خود لحاظ نکرده است. همچنین هزینه استقراض برای تأمین مالی جنگ نیز در این رقم لحاظ نشده؛ هزینهای که میتواند دهها میلیارد دلار دیگر به مجموع هزینههای جنگ اضافه کند.
تأثیر بر آمادگی نظامی آمریکا
دفتر بودجه کنگره اعلام کرد این جنگ میتواند پیامدهای گستردهای برای وضعیت دفاعی آمریکا و اقتصاد داخلی این کشور داشته باشد.
این نهاد هشدار داد کمبود مهمات حیاتی، از جمله موشکهای رهگیر، میتواند توان پنتاگون برای واکنش به یک درگیری بزرگ دیگر را کاهش دهد؛ از جمله درگیری احتمالی میان چین و تایوان.
هگست در جلسه استماع سنا در ماه ژوئیه خواستار تصویب یک بسته بودجه اضطراری نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار برای بازسازی ذخایر مهمات آمریکا شده بود.
او در آن جلسه گفت: «بدون این منابع مالی، با کمبودهای حیاتی مواجه خواهیم شد.»
شوکهای انرژی ناشی از حملات در تنگه هرمز، آبراه باریکی که پیش از جنگ حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکرد و همچنین حملات به تأسیسات انرژی در کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس، قیمتها را برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سراسر جهان بهشدت افزایش داده است.
افزایش هزینه جنگ همچنین خطر تشدید مشکلات مالی آمریکا را افزایش داده است. مجموع بدهی عمومی این کشور در ماه اوت از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت.
ترامپ بهطور مرتب جنگ ایران را با حملات آمریکا به عراق و افغانستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقایسه میکند.
جنگ هشتساله آمریکا در عراق که در اوج خود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی زمینی آمریکایی را درگیر کرده بود، طبق گزارش رویترز ۲ تریلیون دلار هزینه داشت.
همچنین جنگ دو دههای آمریکا در افغانستان که در شدیدترین دوره خود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی آمریکایی را درگیر کرده بود، طبق پروژه «هزینههای جنگ» دانشگاه براون، ۲.۳ تریلیون دلار هزینه داشته است.
منبع: رویترز