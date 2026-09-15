دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد جنگ شش‌ماهه این کشور علیه ایران تاکنون ۳۸ میلیارد دلار هزینه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر بودجه کنگره آمریکا، نهاد غیرحزبی مسئول بررسی هزینه‌های دولت، روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ شش‌ماهه آمریکا علیه ایران تاکنون ۳۸ میلیارد دلار هزینه داشته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم ماهانه ۳ میلیارد دلار دیگر افزایش یابد.

بر اساس محاسبات دفتر بودجه کنگره که هزینه‌ها را تا اول اوت محاسبه کرده است، انتظار می‌رود این جنگ در سه ماه نخست سال ۲۰۲۷، نرخ تورم را ۰.۵ درصد افزایش دهد.

افزایش هزینه‌های جنگ، ذخایر مهمات آمریکا را تحت فشار قرار داده و موجب افزایش قیمت انرژی شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره توانایی آمریکا برای واکنش به دیگر درگیری‌های احتمالی ایجاد کرده و فشار بیشتری بر بودجه فدرال این کشور وارد می‌کند.

هزینه جنگ به رقم ۳۷.۵ میلیارد دلاری که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در جلسه استماع سنا در ۲۱ ژوئیه اعلام کرده بود، نزدیک است.

دفتر بودجه کنگره اعلام کرد بخش عمده هزینه‌ها ناشی از مصرف سریع ذخایر مهمات بوده و برآورد کرده است که بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن است پنج سال طول بکشد. رویترز در ماه اوت گزارش داده بود که آمریکا در جریان جنگ تقریباً تمام موشک‌های دوربرد و دقیق خود را مصرف کرده است.

دفتر بودجه کنگره همچنین اعلام کرد وزارت جنگ آمریکا با حسابرسان مالی کنگره در این بررسی همکاری نکرده است.

این بررسی به درخواست برندن بویل، نماینده دموکرات ایالت پنسیلوانیا و ارشدترین عضو دموکرات کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا، انجام شد.

بویل در بیانیه‌ای گفت: «جنگ فاجعه‌بار دونالد ترامپ در ایران تاکنون جان نیرو‌های شجاع آمریکایی را گرفته و شماری دیگر را مجروح کرده است.»

او افزود: «فراتر از تلفات انسانی، گزارش غیرحزبی دفتر بودجه کنگره به‌روشنی نشان می‌دهد که این جنگ تاکنون ده‌ها میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه داشته و این هزینه همچنان در حال افزایش است، ضمن آنکه هزینه‌ها را نیز بالا می‌برد.»

در جریان جنگ ایران تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند.

این گزارش هزینه حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حملات به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه را در محاسبات خود لحاظ نکرده است. همچنین هزینه استقراض برای تأمین مالی جنگ نیز در این رقم لحاظ نشده؛ هزینه‌ای که می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار دیگر به مجموع هزینه‌های جنگ اضافه کند.

تأثیر بر آمادگی نظامی آمریکا

دفتر بودجه کنگره اعلام کرد این جنگ می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای وضعیت دفاعی آمریکا و اقتصاد داخلی این کشور داشته باشد.

این نهاد هشدار داد کمبود مهمات حیاتی، از جمله موشک‌های رهگیر، می‌تواند توان پنتاگون برای واکنش به یک درگیری بزرگ دیگر را کاهش دهد؛ از جمله درگیری احتمالی میان چین و تایوان.

هگست در جلسه استماع سنا در ماه ژوئیه خواستار تصویب یک بسته بودجه اضطراری نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار برای بازسازی ذخایر مهمات آمریکا شده بود.

او در آن جلسه گفت: «بدون این منابع مالی، با کمبود‌های حیاتی مواجه خواهیم شد.»

شوک‌های انرژی ناشی از حملات در تنگه هرمز، آبراه باریکی که پیش از جنگ حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کرد و همچنین حملات به تأسیسات انرژی در کشور‌های همسایه حوزه خلیج فارس، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سراسر جهان به‌شدت افزایش داده است.

افزایش هزینه جنگ همچنین خطر تشدید مشکلات مالی آمریکا را افزایش داده است. مجموع بدهی عمومی این کشور در ماه اوت از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت.

ترامپ به‌طور مرتب جنگ ایران را با حملات آمریکا به عراق و افغانستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقایسه می‌کند.

جنگ هشت‌ساله آمریکا در عراق که در اوج خود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی زمینی آمریکایی را درگیر کرده بود، طبق گزارش رویترز ۲ تریلیون دلار هزینه داشت.

همچنین جنگ دو دهه‌ای آمریکا در افغانستان که در شدیدترین دوره خود بیش از ۱۰۰ هزار نیروی آمریکایی را درگیر کرده بود، طبق پروژه «هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون، ۲.۳ تریلیون دلار هزینه داشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: کنگره آمریکا ، جنگ آمریکا
خبرهای مرتبط
فیدان: امنیت، ثبات و رفاه ایران تأثیری مستقیم بر منطقه دارد
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
شوک استراتژیک به عربستان پس از عدم ورود آمریکا به جنگ یمن
پهپاد گلوبال هاوک ژاپن ناپدید شد
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
آخرین اخبار
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
یحیی سریع: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
روسیه یک نفتکش حامل سوخت برای ارتش اوکراین را هدف قرار داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
ترامپ: دیوان عالی آمریکا با تصمیم‌های خود کشور را صدها سال به عقب برده است
فیدان: امنیت، ثبات و رفاه ایران تأثیری مستقیم بر منطقه دارد
روسیه: ناتو هیچ مدرکی از نقش مسکو در توطئه پهپادی لایپزیگ پیدا نکرد
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامدهای تقسیم اقتصاد جهان به بلوک‌ها
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
هشدار صهیونیست‌ها نسبت به حضور ارتش اسرائیل در لبنان
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
لاوروف: پرونده‌های ایران و اوکراین محل معامله میان روسیه و آمریکا نیست
هشدار اریتره درباره پایگاه نظامی اسرائیل در سومالی‌لند
دانمارک، سفیر روسیه را پس از شلیک منور به بالگرد نظامی احضار کرد
نفت در پی تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه، ۲.۵ درصد جهش کرد
مالزی سه کانتینربر عازم اسرائیل را توقیف کرد
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز
پکن پس از گزارش کمبود مهمات آمریکا، بر حل‌وفصل سیاسی جنگ ایران تأکید کرد
روسیه به پایگاه‌های خود در سوریه تجهیزات می‌فرستد
دموکراسی آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال رسید
اختلال در شبکه ریلی هلند در پی خرابکاری احتمالی
واشنگتن مجددا تعرفه واردات کالا‌های کانادایی را افزایش داد
تأکید پاکستان و گروسی بر اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
یونیسف: بیش از ۱۳۷ هزار کودک یمنی از آموزش محروم شده‌اند