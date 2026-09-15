وزیر نفت از پیش‌بینی ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل تا ابتدای آبان‌ماه خبر داد و گفت: ذخایر سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده تا با کاهش گاز تحویلی، امکان افزایش مصرف سوخت مایع فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - محسن پاک نژاد وزیر نفت از پیش‌بینی ذخیره‌سازی حدود ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل تا ابتدای آبان‌ماه خبر داد و گفت: ذخایر سوخت مایع مورد نیاز پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده است تا همزمان با کاهش میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، امکان افزایش مصرف سوخت مایع فراهم شود و از خاموشی برق جلوگیری کنیم.

وزیر نفت، با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها اظهار کرد: برای پالایشگاه‌ها ذخایر مناسبی از سوخت مایع، به‌ویژه گازوئیل، پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم.

وی افزود: تا ابتدای آبان‌ماه حدود ۳.۵ میلیارد لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی در حوزه گازوئیل داریم که برای تأمین سوخت مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وزیر نفت همچنین درباره تأمین نفت کوره مورد نیاز نیروگاه‌ها گفت: برای تأمین نفت کوره نیز ظرفیت‌های بسیار مناسبی پیش‌بینی شده است.

پاک‌نژاد با اشاره به دشواری‌های انتقال حجم بالای سوخت مایع به نیروگاه‌ها تصریح کرد: سازوکار لجستیک و چگونگی ارسال این حجم از سوخت مایع به نیروگاه‌ها، خود یکی از کارهای نسبتاً دشوار است، اما با همکاری ناوگان حمل‌ونقل، این امکان فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم ذخیره‌سازی مناسبی از سوخت مایع در نیروگاه‌ها انجام شود تا همزمان با کاهش میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، امکان افزایش مصرف سوخت مایع وجود داشته باشد.

وزیر نفت تأکید کرد: هدف این است که با اجرای این تدابیر، مردم عزیز کشورمان با خاموشی در حوزه برق مواجه نشوند.

 

 

برچسب ها: گازوئیل ، تولید نفت
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