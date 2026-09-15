یک مقام آمریکایی اعلام کرد فرماندهان ارشد نظامی هشت کشور هفته گذشته در نشستی با میزبانی فرماندهی مرکزی آمریکا در آلمان گرد هم آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه به آناتولی گفت فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام هفته گذشته در یک نشست برنامه‌ریزی‌شده محرمانه در آلمان میزبان فرماندهان ارشد نظامی هشت کشور بوده است.

این مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، گفت: «فرماندهان درباره فرصت‌های تقویت همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه گفت‌و‌گو کردند.»

این مقام از اعلام نام کشور‌های شرکت‌کننده و موضوعات مورد بحث در این نشست خودداری کرد.

با این حال، پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که روسای ستاد ارتش اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در این نشست حضور داشتند.

به ادعای این گزارش، بردلی کوپر، فرمانده سنتکام به شرکت‌کنندگان اطمینان داده است که ارتش آمریکا با وجود حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی، نیرو‌های خود را از منطقه خارج نخواهد کرد.کوپر همچنین شرکت‌کنندگان را در جریان برنامه‌های آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز قرار داده است.

منبع: آناتولی