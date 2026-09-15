باشگاه خبرنگاران جوان - محمدشهاب جلیلوند شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگویی با سیمای مرکز گیلان اظهار کرد: ورود افراد به دستگاه‌های دولتی فرآیند سه گانه‌ای است که ابتدا باید در سازمان سنجش شرکت و قبول شوند، سپس مورد بررسی صلاحیت علمی قرار می گیرند و در مرحله نهایی نیز در خصوص مسایل سیاسی، اعتقادی و اخلاقی توسط این نهاد مورد گزینش قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: پس از اینکه افراد از فیلتر دستگاه اداری و آموزش سنجش عبور می‌کنند، ما مسایل سیاسی، اعتقادی و اخلاقی آنان را با ابزار استعلام در خصوص سوابق کیفری و حقوقی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم ضمن اینکه تحقیقات میدانی هم انجام می‌گیرد و در مرحله نهایی مصاحبه افراد است که مهمترین بخش گزینش محسوب می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه هم اینک غول گزینش که فرزندان ما را می‌ترساند تا حد زیادی از بین رفته و یکی از اتفاقات مهم در این بخش، تهیه کتابچه‌ای با عنوان «دست نامه گزینش کشور» است که کمتر از یکصد صفحه است و در ۱۵ دی سال گذشته رونمایی شد که معیاری برای داوطلبان است تا آنان بدانند که خارج از این کتاب پرسشی مطرح نمی‌شود.

دبیر هیات عالی گزینش کشور ادامه داد: با وجود این کتاب، همکاران ما یک معیار عملی دارند که این امر باعث می شود تا پرسش های سلیقه ای تا حد امکان کاهش یابد و از سوی دیگر سئوالات بر مبنای این کتابچه پرسیده خواهد شد که این امر دستاوردی برای نهاد گزینش کشور است که مبتنی بر مولفه مشخصی سوالات اعتقاداتی را بپرسند و وارد حریم خصوصی، حریم بی ارتباط به امر و مسائل مبهم نشوند، از طرفی این کتابچه دست مایه ای در اختیار داوطلبین گزینش است که آمادگی لازم را برای ورود به دستگاه دولتی و سیر مطالعاتی مبتنی بر آن داشته باشند.

جلیلوند بیان کرد: در دولت چهاردهم و در راستای گزینش، از پشت پستوها بیرون آمدیم چون مردم باید بدانند که چگونه گزینش می‌شوند و به همین دلیل شفافیت را در راس کار خود قرار دادیم و در این دوره نیز بیشترین تعامل را با رسانه‌ها داریم.

وی به کاهش میزان شکایت‌ها نیز اشاره و اضافه کرد: بازرسی‌ها هم اینک از منفعل به میدانی تغییر یافته و پرونده‌های گزینشی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهیم و با توجه به اینکه پیش از این با انبوه شکایت‌های گزینشی در استخدام همراه بودیم، اما خوشبختانه با شفافیت و در میدان بودن، میزان شکایت‌ها به شدت کاهش یافته است.

دبیر هیات عالی گزینش کشور به فناوری نوین در این نهاد اشاره و اظهار کرد: ما از لحاظ فناوری عقب بودیم اما فناوری نوین را روی کار آوردیم و هم اینک وصول پاسخ استعلام از حدود یک ماه به پنج دقیقه کاهش یافته است.

جلیلوند در ادامه گفت: همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود هزار پرونده معطل در وزارت بهداشت وجود داشت که با یک کار جهادی در پایان همان سال همه پرونده ها را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دادیم و هم اینک متوسط رسیدگی به پرونده ها از حدود چند ماه به ۲ هفته کاهش یافته است.