باشگاه خبرنگاران جوان - مژگان مینوسپهر رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد گفت: امسال از ۳۱ مورد ابتلا قطعی تب کریمه کنگو در کشور، ۹ مورد در یزد شناسایی شد که یک بیمار نیز جان خود را از دست داده است.

وی افزود: سال گذشته نیز ۱۴ مورد قطعی در یزد ثبت شد و استان یزد در تعداد مبتلایان رتبه نخست کشور را داشته است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد با هشدار درباره انتقال بیماری از طریق دام آلوده، خون و ترشحات حیوان و گوشت آلوده، بر خرید گوشت از مراکز مجاز، نگهداری گوشت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در یخچال، پخت کامل گوشت و جگر و خودداری از ذبح دام خارج از کشتارگاه تأکید کرد.