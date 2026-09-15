رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد از شناسایی ۹ مورد قطعی تب کریمه کنگو در استان طی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مژگان مینوسپهر رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد گفت: امسال از ۳۱ مورد ابتلا قطعی تب کریمه کنگو در کشور، ۹ مورد در یزد شناسایی شد که یک بیمار نیز جان خود را از دست داده است.

وی افزود: سال گذشته نیز ۱۴ مورد قطعی در یزد ثبت شد و استان یزد در تعداد مبتلایان رتبه نخست کشور را داشته است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد با هشدار درباره انتقال بیماری از طریق دام آلوده، خون و ترشحات حیوان و گوشت آلوده، بر خرید گوشت از مراکز مجاز، نگهداری گوشت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در یخچال، پخت کامل گوشت و جگر و خودداری از ذبح دام خارج از کشتارگاه تأکید کرد.

برچسب ها: تب کریمه کنگو ، یزد ، بیماری واگیری
خبرهای مرتبط
مراسم عزاداری سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در یزد
اهدای دو قالی نذری بانوان میبد برای ساخت صحن حضرت زینب(س) + فیلم
روستا‌های یزد در مسیر تولید انرژی خورشیدی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شناسایی ۹ مورد تب کریمه کنگو در استان یزد؛ یک فوتی ثبت شد
صرفه‌جویی آب باید به ارزشی قابل اندازه‌گیری و مبادله تبدیل شود
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر یزد: هیچ خانواده‌ای، خود را از خطر اعتیاد مصون نداند
آخرین اخبار
شناسایی ۹ مورد تب کریمه کنگو در استان یزد؛ یک فوتی ثبت شد
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر یزد: هیچ خانواده‌ای، خود را از خطر اعتیاد مصون نداند
صرفه‌جویی آب باید به ارزشی قابل اندازه‌گیری و مبادله تبدیل شود