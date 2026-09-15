باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفاع مدنی عربستان اعلام کرد سامانه هشدار سریع در جازان، ابها و خمیس مشیط فعال شده و از ساکنان این مناطق خواسته شده است هشدار‌های ایمنی را دنبال کنند.

پیش از این یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی در یمن انجام داده‌اند.

او افزود حملات هوایی عربستان در استان تعز، زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، پل‌ها و جاده‌ها را هدف قرار داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه گفت: «این حملات وحشیانه بی‌پاسخ نخواهد ماند.»

منبع: الجزیره