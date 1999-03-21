وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تحکیم مناسبات دوجانبه و ارتقای امنیت مرزی با همراهی استاندار آذربایجان‌غربی وارد آنکارا شد تا فردا ابعاد تازه‌ای از مبارزه مشترک با تروریسم و توسعه همکاری‌های انتظامی را با مقامات ترکیه رقم بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز در بدو ورود به پایتخت ترکیه، ضمن اشاره به روابط دیرینه و تاریخی تهران و آنکارا، ابعاد و اهداف سفر رسمی خود را تشریح کرد.

مومنی با اشاره به سابقه همکاری‌های دو وزارتخانه اظهار داشت: بین وزارتخانه‌های کشور ایران و ترکیه از گذشته توافقنامه همکاری وجود دارد و بر اساس سنتی دیرینه، نشست مشترک مسئولان دو کشور سالی یک‌بار برگزار می‌شود. سال گذشته تهران میزبان این اجلاس بود و امسال نیز این نشست با هدف تعمیق تعاملات، به میزبانی آنکارا برگزار می‌شود.

وزیر کشور با همراهی رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، قرار است فردا در دیداری دوجانبه با مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، طیف وسیعی از مسائل راهبردی را روی میز ببرند. به گفته مومنی، ساماندهی ترددهای مرزی، تسهیل و توسعه مبادلات تجاری، مبارزه قاطع و مشترک با قاچاق مواد مخدر، مقابله با جرائم سازمان‌یافته و مبارزه با تروریسم، محورهای اصلی این مذاکرات را تشکیل می‌دهند.

در این سفر، علاوه بر گفتگوهای سیاسی و امنیتی، ظرفیت‌های همکاری میان نهادهای انتظامی و امنیتی دو کشور و راهکارهای نوین تقویت تعاملات مرزی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. همچنین بازدید وزیر کشور از آکادمی پلیس ترکیه با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های آموزشی و تخصصی میان پلیس دو کشور از دیگر برنامه‌های این سفر فشرده است.

اسکندر مومنی در پایان با تأکید بر پیوندهای عمیق دو ملت خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه دو کشور دوست و برادر هستند که روابط آن‌ها ریشه در تاریخ داشته و دارای اشتراکات فراوان فرهنگی در حوزه‌های مختلف است؛ از این رو، این سفر و نتایج آن از اهمیت راهبردی بالایی در تحکیم ثبات و امنیت مرزهای مشترک و تعمیق مناسبات دوجانبه برخوردار است.

برچسب ها: دیدار با ترکیه ، همکاری اقتصادی
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