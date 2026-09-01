تیم فوتبال آرسنال در دور سوم جام اتحادیه انگلیس در خانه ایپسویچ تاون به برتری رسید و جواز صعود به مرحله بعدی را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور -درچارچوب دور سوم جام اتحادیه انگلیس تیم فوتبال آرسنال میهمان ایپسویچ تاون بود.

توپچی‌ها بازی را طوفانی شروع کردند و مکس داومن و نونی مادوئکه در دقایق ۷ و ۱۶ دروازه ایپسویچ تاون را باز کردند.

نیمه اول با برتری ۲ گله توپچی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم توپچی‌ها خوب ظاهر شدند و مکس داومن و میکل مرینو در دقایق ۴۷ و ۵۸ گل‌های سوم و چهارم آرسنال را زدند.

آنیس مهمتی در دقیقه ۶۲ دروازه کپا آریسابالاگا را باز کرد تا یکی از گل‌های خورده جبران شود.

در ادامه ایپسویچ تاون برای کاهش اختلاف تلاش کرد و در دقیقه ۱+۹۰ جوپا آکیوم گل دوم تیمش را زد.

این دیدار در نهایت با برتری ۴ - ۲ آرسنال به پایان رسید تا پوپچی‌ها مقتدرانه راهی مرحله بعدی جام اتحادیه شوند.

برچسب ها: آرسنال ، جام اتحادیه انگلیس
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