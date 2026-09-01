تیم فوتبال لیورپول در دور سوم جام اتحادیه انگلیس در ورزشگاه خانگی خود از سد تاتنهام گذشت و به مرحله بعدی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب دور سوم جام اتحادیه انگلیس تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان تاتنهام بود.

الکسیس مک آلیستر در دقیقه ۲۱ با شوتی زیبا دروازه تاتنهام را باز کرد.

در نیمه دوم لیورپول بازهم تیم برتر میدان بود و در دقیقه۵۴ کودی خاکپو دروازه اسپرز را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

تاتنهام که چیزی برای از دست دادن نداشت برای جبران گل‌های خورده سراپا حمله شد و بالاخره در دقیقه ۶۹ کانر گالاگر دروازه لیورپول را باز کرد.

در ادامه بازیکنان لیورپول سعی در کنترل بازی داشتند و نیمه نگاهی برای حمله کردن داشتند تا اینکه در دقیقه ۱+۹۰ دومینیک سوبوسلای با شوتی سنگین و تماشایی دروازه تاتنهام را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد و شانس تاتنهام برای تساوی بازی عملا از بین برود.

در پایان این دیدار با برتری ۳ - ۱ لیورپول به پایان رسید تا قرن‌های آنفیلد تیم صعود کننده به مرحله بعدی لقب بگیرند.