رئال مادرید در دیداری تماشایی با گل دقیقه ۹۱ کارلوس اسپی، الچه را ۳ بر ۲ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- رئال مادرید در هفته ششم لالیگا میهمان الچه بود و در دیداری پرگل و جذاب با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

در این مسابقه، رئال مادرید ابتدا با گل به خودی ماتیاس دیتورو در دقیقه ۲۵ پیش افتاد و کیلیان امباپه نیز در دقیقه ۳۳ اختلاف را به ۲ گل رساند.

الچه در نیمه دوم نمایش متفاوتی داشت و در دقیقه ۷۱ توسط ابیل اوسوریو یکی از گل‌ها را جبران کرد. در دقیقه ۸۳ نیز فرناندو نینو گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی در آستانه پایان با نتیجه ۲ بر ۲ دنبال شود.

اما در دقیقه ۹۱، کارلوس اسپي روی یک ضدحمله دروازه الچه را باز کرد تا رئال مادرید بار دیگر پیش بیفتد و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود.

با این پیروزی، رئال مادرید ۱۵ امتیازی شد و در رده دوم جدول لالیگا قرار گرفت؛ الچه نیز با ۲ امتیاز در رده بیستم باقی ماند.