باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سفر وزیر نیرو به استان فارس، ۳۰ طرح آبرسانی در ۲۰ شهرستان این استان شامل ۱۸ شهر و ۸۳ روستا، در قالب پویش سراسری «هر هفته ۵۰ روستا» و با اعتباری بیش از ۴۳۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آیین بهرهبرداری از این طرحها، با اشاره به برنامههای گسترده دولت برای توسعه زیرساختهای آبرسانی در کشور اظهار کرد: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور در دستور کار قرار گرفته و اجرای این طرحها با جدیت در حال پیگیری است.
هاشم امینی افزود: در نخستین سال اجرای این برنامه، آبرسانی به ۲ هزار و ۵۰۰ روستا هدفگذاری شد و در سال دوم نیز اجرای طرحهای آبرسانی برای ۲ هزار روستا در برنامه قرار گرفت که تاکنون طرحهای مربوط به ۵۸۹ روستا به بهرهبرداری رسیده است.
او ادامه داد: برای تداوم این روند، آبرسانی به یک هزار و ۵۲۴ روستا تا پایان سال پیشبینی شده است و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، سرعت اجرای پروژههای آبرسانی روستایی افزایش یابد.
امینی درباره طرحهای افتتاحشده در استان فارس گفت: این ۳۰ طرح در ۲۰ شهرستان استان اجرا شده و ۱۸ شهر و ۸۳ روستا را تحت پوشش قرار میدهد. برای اجرای این پروژهها بیش از ۴۳۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
به گفته او، این طرحها شامل اجرای ۱۲۶ کیلومتر خط انتقال و اصلاح شبکه، احداث هفت مخزن ذخیره، حفر ۱۲ حلقه چاه، تجهیز ۱۳ حلقه چاه، ساخت چهار ایستگاه پمپاژ و اجرای ۶.۵ کیلومتر خط انتقال برق است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین به سرمایهگذاری گسترده در حوزه آب و فاضلاب استان فارس اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته در مجموع حدود هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای این بخش در استان هزینه شده است.
در ادامه این آیین، علی شبانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس گفت: از هفته دولت سال ۱۴۰۳ تا هفته دولت سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۸۹ طرح آب و فاضلاب در ۱۲۲ شهر و ۹۵۱ روستای استان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است که برای اجرای آنها بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
او افزود: بهرهبرداری از این طرحها زمینه دسترسی ۶۱۷ هزار و ۲۹۶ خانوار شهری و روستایی استان به خدمات آب و فاضلاب را فراهم کرده است.
شبانی با اشاره به میزان سرمایهگذاری در بخش آب و فاضلاب فارس طی دو سال اخیر اظهار کرد: از مجموع حدود هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجامشده، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش آب هزینه و طرحهای مربوطه اجرا و بهرهبرداری شده است. همچنین بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک توسعه اسلامی جذب شده که در بخش فاضلاب استان در دست اجراست.
مدیرعامل آبفا فارس کاهش تعداد روستاهای دارای تنش آبی را یکی از نتایج اجرای طرحهای آبرسانی عنوان کرد و گفت: با اجرای پروژههای مختلف در نقاط گوناگون استان، تعداد روستاهای دارای تنش آبی از حدود ۷۰۰ روستا در دو سال گذشته به کمتر از ۳۵۰ روستا کاهش یافته است.
و ادامه داد: در این مدت و با استفاده از ظرفیت خیران، تسهیلات بانکی، اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی و سایر منابع، حدود ۲۰۰ کیلومتر طرح آبرسانی در روستاهای استان اجرا شده است.
شبانی همچنین به اجرای طرح آبرسانی به روستای نظامآباد در بخش رُستاق شهرستان داراب اشاره کرد و گفت: این روستا که پیش از اجرای طرح، از طریق تانکر آبرسانی میشد، با اجرای سه هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال آب و ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه داخلی، به آب پایدار دست یافت.
او افزود: این پروژه با مشارکت اهالی روستا و با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان اجرا شده و روند واگذاری انشعاب آب به مشترکان نیز در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس در پایان تاکید کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی روستایی علاوه بر تامین آب پایدار، موجب افزایش تابآوری شبکهها و کاهش وابستگی به روشهای اضطراری تامین آب میشود.
منبع: آبفای فارس