باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل كوثری عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در رادیو گفتگو درباره اقدام اتریش در ندادن روادید به محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای حضور در وین گفت: این اقدام را نمی‌توان صرفاً یك مسئله كنسولی دانست و باید آن را در چارچوب نحوه رفتار برخی كشورهای غربی با ایران و نهادهای بین‌المللی ارزیابی كرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و طبیعی است انتظار داشته باشد امكان حضور و بیان مواضع خود در نشست‌های مرتبط برای مسئولان رسمی كشور فراهم باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید یكی از مشكلات اصلی در روابط بین‌المللی، اجرای گزینشی قواعد و مقررات است. زمانی كه از كشورها خواسته می‌شود به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند، در مقابل نیز باید حقوق ناشی از عضویت آن‌ها در نهادهای بین‌المللی رعایت شود.

كوثری بیان كرد: جلوگیری از حضور یك مقام رسمی در نشستی كه مستقیماً با حوزه مسئولیت او مرتبط است، این پرسش را ایجاد می‌كند كه آیا قواعد موجود به‌صورت برابر درباره همه اعضا اعمال می‌شود یا خیر.

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای گفت: مجموعه اتفاقات ماه‌های گذشته باعث شده نگاه ایران به عملكرد برخی نهادهای بین‌المللی انتقادی‌تر شود.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس تصریح كرد: از نگاه ایران، نمی‌توان یك كشور را به اجرای تعهدات فراخواند، اما در مقابل نسبت به حقوق و نگرانی‌های امنیتی آن بی‌تفاوت بود.

کوثری مجلس درباره پیشنهاد برخی جریان‌ها برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت: این موضوع در فضای سیاسی مطرح شده و طبیعتاً می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. تصمیم درباره ادامه عضویت یا تغییر در نحوه همكاری ایران با سازوكارهای بین‌المللی، نیازمند بررسی در سطوح عالی تصمیم‌گیری و سنجش همه پیامدهای حقوقی، سیاسی و امنیتی است، اما صرف مطرح شدن این گزینه به معنای اتخاذ تصمیم نهایی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اشاره به توانمندی هسته‌ای ایران گفت: كشور از ظرفیت علمی و فنی بالایی برخوردار است، اما سیاست رسمی در این حوزه بر اساس تصمیمات كلان نظام تعیین می‌شود. توان فنی یك كشور را باید از تصمیم سیاسی آن برای نحوه استفاده از این ظرفیت تفكیك كرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس تأكید كرد: هرگونه تصمیم راهبردی در حوزه هسته‌ای در چارچوب سیاست‌های كلان كشور اتخاذ خواهد شد.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس درباره ضرورت بازتعریف روابط ایران با نهادهای بین‌المللی اظهار كرد: تحولات جدید ایجاب می‌كند برخی چارچوب‌های همكاری و تعامل دوباره بررسی شوند چون ساختارهای بین‌المللی طی دهه‌های گذشته در شرایط سیاسی متفاوتی شكل گرفته‌اند و تغییر موازنه قدرت در جهان می‌تواند ضرورت اصلاح برخی از این سازوكارها را برجسته كند.

این نماینده مجلس می‌گوید ایران باید در تعامل با نهادهای بین‌المللی، بر اجرای متقابل تعهدات و رعایت حقوق اعضا تأكید بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس در ادامه به موضوع تنگه هرمز اشاره كرد و گفت: یكی از موضوعاتی كه از نگاه مجلس اهمیت دارد، نهایی شدن چارچوب قانونی مرتبط با این آبراه است. باید ضوابط مربوط به تردد كشتی‌ها و ترتیبات حقوقی مورد نظر ایران به‌صورت روشن تدوین و پس از نهایی شدن به داخل كشور، دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی اعلام شود.

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان كرد: تحولات منطقه نشان داده موضوع تنگه هرمز صرفاً یك مسئله حمل‌ونقل دریایی نیست و ابعاد امنیتی و راهبردی گسترده‌ای دارد.

کوثری با انتقاد از وابستگی امنیتی برخی دولت‌های منطقه به آمریكا گفت: تجربه بحران‌های اخیر نشان داده تكیه كامل بر یك قدرت خارجی الزاماً تضمین‌كننده امنیت نیست. كشورهایی كه از پشتوانه و مشاركت مردم خود برخوردار باشند، می‌توانند استقلال بیشتری در تصمیمات امنیتی و سیاسی داشته باشند.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس با اشاره به نقش شهید حسن طهرانی‌مقدم در توان دفاعی کشورمان گفت: بخش مهمی از زیرساخت توان موشكی كشور با تلاش نیروهایی شكل گرفت كه در سال‌های ابتدایی امكانات بسیار محدودی در اختیار داشتند.

كوثری گفت: توسعه دقت سامانه‌های موشكی و حركت به سمت نقطه‌زنی نیز ازجمله محورهایی بود كه در سال‌های بعد به‌صورت جدی دنبال شد همچنین سرمایه انسانی و تكیه بر متخصصان داخلی یكی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت دفاعی ایران بوده است.