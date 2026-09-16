باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی کشور از امروز آغاز می‌شود؛ صندوقی که با هدف جذب ارز‌های موجود در جامعه و هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی راه‌اندازی شده است.

از مهم‌ترین مزایای این صندوق می‌توان به امکان کسب بازدهی ارزی، مدیریت حرفه‌ای منابع و کاهش ریسک‌های ناشی از نگهداری فیزیکی اسکناس اشاره کرد؛ برخلاف نگهداری اسکناس ارز که به خودی خود سودی ایجاد نمی‌کند، سرمایه‌گذاری در این صندوق می‌تواند برای دارنده واحد‌ها بازدهی دلاری ایجاد کند.

همچنین این ابزار می‌تواند منابع ارزی را به سمت پروژه‌های ارزآور و بخش‌های تولیدی هدایت کرده و زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

فعالان بازار سرمایه معتقدند توسعه ابزار‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب منابع ارزی و استفاده از آن در اقتصاد کشور ایجاد کند.

علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، در برنامه «میز اقتصاد رسانه ملی» با تشریح مزایای ورود مردم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت: یکی از مزیت‌های اصلی این صندوق‌ها این است که سرمایه‌گذار سود ارزی و دلاری دریافت می‌کند؛ این در حالی است که نگهداری اسکناس ارز، سودی برای دارنده آن به همراه ندارد.

او با اشاره به بازدهی پنج درصدی دلاری این صندوق اظهار کرد: سود پنج درصدی دلاری در مجموع می‌تواند سود قابل توجهی برای سرمایه‌گذار محسوب شود.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس همچنین بر مدیریت حرفه‌ای منابع در این صندوق‌ها تأکید کرد و گفت: سرمایه‌های تجهیزشده توسط مجموعه‌ای به صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و منابع در اختیار مدیر ارزی قرار می‌گیرد تا به بخش‌های مولد اقتصادی وارد شود.

ایرانشاهی افزود: در این شرایط، سرمایه‌گذار می‌تواند خود را در بخشی از پروژه‌های اقتصادی که به صورت ارزی در آنها سرمایه‌گذاری شده است، سهیم بداند و از این طریق در رشد و توسعه کشور نقش داشته باشد.

یکی دیگر از موضوعاتی که از سوی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس مورد اشاره قرار گرفت، کاهش دغدغه‌های مربوط به نگهداری فیزیکی ارز است. به گفته او، نگهداری اسکناس ارز همواره با ریسک‌هایی همراه است و در صورت استفاده از صندوق امانات بانکی نیز هزینه‌هایی به فرد تحمیل می‌شود؛ در حالی که نگهداری ارز در منزل نیز نگرانی‌هایی از جمله سرقت را به همراه دارد.

در همین زمینه، معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌های کشور در شرایط فعلی استفاده کنیم و صندوق ارزی می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند.

او با بیان اینکه منابع صندوق ارزی می‌تواند در بخش تولید و مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: باید از این منابع برای پروژه‌های ارز‌محور استفاده کنیم؛ پروژه‌هایی که بتوانند هم بازپرداخت ارزی داشته باشند و هم درآمد ارزی ایجاد کنند.

آقاپور همچنین تأکید کرد که راه‌اندازی این ابزار می‌تواند زمینه ورود بخش خصوصی به فرآیند جذب منابع و ارز‌های سرگردان موجود در جامعه را فراهم کند.

عضو شورای عالی بورس درباره دامنه ارزی این صندوق‌ها نیز گفت: در چشم‌انداز بلندمدت، ارز‌های دیگر نیز می‌توانند مشمول این طرح شوند، اما در مرحله نخست دلار و یورو تعریف شده‌اند و در ادامه ارز‌های دیگر نیز وارد این سیستم خواهند شد.

براساس مجوز صادرشده، ۹۹۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری عادی این صندوق ارزی در دوره پذیره‌نویسی قابل عرضه خواهد بود. متقاضیان برای مشارکت در پذیره‌نویسی باید حداقل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری خریداری کنند.

ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری نخستین صندوق ارزی ۱۰ دلار آمریکا تعیین شده است؛ بنابراین حداقل میزان مشارکت در پذیره‌نویسی معادل ۱۰۰ دلار خواهد بود.

متقاضیان همچنین باید دارای حساب ارزی دلاری فعال نزد بانک ملت باشند یا برای افتتاح حساب ارزی دلاری نزد این بانک اقدام کنند. پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق نیز از طریق شعب منتخب ارزی بانک ملت انجام خواهد شد.

در مجموع، راه‌اندازی صندوق ارزی می‌تواند علاوه بر ایجاد امکان کسب بازدهی ارزی برای سرمایه‌گذاران، مسیر متفاوتی برای نگهداری و سرمایه‌گذاری منابع دلاری فراهم کند.

از سوی دیگر، هدایت این منابع به سمت پروژه‌های تولیدی و ارزآور می‌تواند پیوند میان سرمایه‌های ارزی مردم و فعالیت‌های مولد اقتصادی را تقویت کند.

اکنون با آغاز پذیره‌نویسی، میزان استقبال سرمایه‌گذاران و نحوه ورود این ابزار جدید به بازار سرمایه، از موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی خواهد بود.