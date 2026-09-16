شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم با صلابت و دیندار شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همانند سایر نقاط کشور در خونخواهی رهبر شهید انقلاب به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند راه شهدا همیشه جاودانه است و ادامه دارد. در این تجمع، مردم خوی با حضور پرشور خود و با سر دادن شعار‌هایی حماسی و حمایت از رزمندگان اسلام، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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