شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم با صلابت و دیندار شهرستان خوی استان آذربایجان غربی همانند سایر نقاط کشور در خونخواهی رهبر شهید انقلاب به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند راه شهدا همیشه جاودانه است و ادامه دارد. در این تجمع، مردم خوی با حضور پرشور خود و با سر دادن شعار‌هایی حماسی و حمایت از رزمندگان اسلام، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار لرستان؛
سوگواری مردم انقلابی شهر گراب در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی + فیلم
شهروندخبرنگار لرستان؛
مراسم سوگواری آقای شهید ایران در مسجدجامع گراب
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم عزاداری قائد امت اسلام در هریس + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه + عکس
آخرین اخبار
حماسه آفرینی مردم با صلابت خوی در قرارهای شبانه + عکس
تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه + عکس و فیلم
میدان داری مردم انقلابی میانه در قرار‌های شبانه + فیلم
حضور با صلابت مردم انقلابی دیباج در میدان مقاومت + فیلم
خریداران خودروی کوییک همچنان در انتظار تحویل خودرو
حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت + عکس
حضور حماسی مردم انقلابی بروجرد در قرار شبانه + عکس