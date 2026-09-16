باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، با اشاره به ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و نقش رشته‌های فنی در آینده شغلی دانش‌آموزان، اظهار کرد: در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، تکلیف قانونی وجود دارد که بر اساس آن باید تا سال ۱۴۰۷، ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش هدایت شوند.

سید عیسی سهرابی با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، این موضوع را یکی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: بر اساس تکلیف قانونی، سهم دانش‌آموزان هدایت‌شده به رشته‌های فنی باید تا سال ۱۴۰۷ به ۵۰ درصد برسد.

این رویکرد، بر تقویت آموزش‌های مهارتی و فراهم‌کردن زمینه آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش استوار است؛ رشته‌هایی که آموزش‌های عملی و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را در کنار آموزش‌های نظری دنبال می‌کنند.

هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از جمله موضوعاتی است که در انتخاب مسیر آموزشی و شغلی آینده آنان اهمیت دارد و تحقق اهداف تعیین‌شده در این حوزه، نیازمند برنامه‌ریزی، آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، معرفی ظرفیت هنرستان‌ها و توجه به استعدادها و علایق دانش‌آموزان است.

همه دستگاه‌ها برای بازگشایی بانشاط مدارس پای کار هستند

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: همه دستگاه‌ها برای بازگشایی بانشاط مدارس پای کار هستند.

وی بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در فراهم‌کردن شرایط مناسب برای بازگشایی مدارس تأکید کرد.

آماده‌سازی فضای مدارس، فراهم‌کردن مقدمات حضور دانش‌آموزان و معلمان و ایجاد محیطی بانشاط برای شروع فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، از جمله موضوعات مهم در آستانه سال تحصیلی جدید به شمار می‌رود.

همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش می‌تواند در تسهیل روند بازگشایی مدارس و ایجاد شرایط مناسب برای آغاز فعالیت‌های آموزشی نقش داشته باشد.

تحصیل بیش از ۵۳ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی لرستان

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مدارس غیردولتی استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۳ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی لرستان مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: شهریه مدارس غیردولتی در چندین مرحله ارزیابی تعیین می‌شود.

تعیین شهریه مدارس غیردولتی از موضوعات مهم در مدیریت و نظارت بر فعالیت این مدارس است. با توجه به حضور شمار قابل‌توجهی از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی استان، روند تعیین شهریه و ارزیابی آن از اهمیت ویژه‌ای برای خانواده‌ها و مدیران مدارس برخوردار است.

بر اساس اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، شهریه این مدارس پس از طی مراحل ارزیابی تعیین می‌شود و موضوع شهریه در چارچوب فرآیندهای مربوط به مدارس غیردولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ثبت سفارش کتاب درسی ۹۷ درصد دانش‌آموزان انجام شد

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در ادامه با اشاره به روند ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی دانش‌آموزان اظهار کرد: ۹۷ درصد دانش‌آموزان ثبت سفارش کتاب خود را انجام داده‌اند و توزیع کتاب در مدارس آغاز شده است.

این آمار نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از دانش‌آموزان استان مراحل ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود را پشت سر گذاشته‌اند و فرآیند توزیع کتاب نیز در مدارس شروع شده است.

کتاب‌های درسی یکی از نیازهای اصلی دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی است و توزیع به‌موقع آن، نقش مهمی در فراهم‌کردن مقدمات آموزش و جلوگیری از وقفه در روند یادگیری دارد.

اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در حالی مطرح می‌شود که این دستگاه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، موضوعات مختلفی از جمله هدایت تحصیلی، آماده‌سازی مدارس، ساماندهی امور دانش‌آموزان، فعالیت مدارس غیردولتی و توزیع کتاب‌های درسی را دنبال می‌کند.

تعیین هدف هدایت ۵۰ درصدی دانش‌آموزان به رشته‌های فنی تا سال ۱۴۰۷، حضور بیش از ۵۳ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی و ثبت سفارش کتاب برای ۹۷ درصد دانش‌آموزان، از جمله محورهای مطرح‌شده از سوی سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در تشریح برنامه‌ها و وضعیت آموزشی استان است.