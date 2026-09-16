مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۳۲ رای موافق، ۱۴۷ رای مخالف و ۴۷ رای ممتنع، قطعنامه آغاز روند استیضاح دونالد ترامپ را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه با ۲۳۲ رای موافق، ۱۴۷ رای مخالف و ۴۷ رلی ممتنع، قطعنامه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور را رد کرد.

نماینده ال گرین در ماه اوت قطعنامه‌ای را ارائه کرد که خواستار روند استیضاح بود. همانطور که واشنگتن تایمز گزارش داد، این نماینده دموکرات از تگزاس، ترامپ را به تبدیل سازمان‌های اجرای مهاجرت به «نیرو‌های پلیس مسلح فاسد، سهمیه‌محور و غیرپاسخگو» متهم کرد.

این رای‌گیری پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ بار‌ها پیش‌بینی کرده بود در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر و به دست گرفتن کنترل کنگره، استیضاح خواهد شد.

ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که دو بار، بار اول در سال ۲۰۱۹ و بار دوم در سال ۲۰۲۱، روند استیضاح علیه او آغاز شده است که هر دو بار توسط سنا رد شدند.

منبع: آر تی