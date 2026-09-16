وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پیچیده‌تر شدن حملات موشکی ایران، آمریکا را به شلیک ده‌ها موشک رهگیر برای مقابله با یک حمله واداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که حملات ایران در طول جنگ پیچیده‌تر شده است و تهران از انواع مختلف موشک‌ها، مسیر‌ها و مانور‌های گوناگون و همچنین کلاهک‌های متنوع استفاده می‌کند تا سامانه‌های دفاعی آمریکا را سردرگم کند.

مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای آگاه به این روزنامه گفتند ایران در حملات خود به نیرو‌های آمریکایی از کلاهک‌هایی استفاده کرده که هرچه به اهداف نزدیک‌تر می‌شوند، به تعداد بیشتری پرتابه تقسیم می‌شوند.

به گفته یکی از مقام‌هایی که با «وال‌استریت ژورنال» گفت‌و‌گو کرده است، ایران در حمله هفته گذشته توانست جنگنده‌ها و هواپیما‌های دیگری را در پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن هدف قرار دهد.

در همین حال، مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای آگاه به این روزنامه گفتند ارتش آمریکا برای مقابله با یک حمله موشکی ایران در هفته گذشته، حدود ۷۰ فروند یا بیشتر موشک پیشرفته رهگیر پدافند هوایی شلیک کرده است. این مقام‌ها به روزنامه گفتند نیرو‌های آمریکایی برای مقابله با این حمله که شامل حدود ۲۰ موشک بالستیک بود، بین ۶۰ تا ۷۰ موشک رهگیر «پاتریوت» شلیک کردند.

همچنین «وال‌استریت ژورنال» به نقل از یک مقام گزارش داد که آمریکا بیش از ۱۲ موشک رهگیر از سامانه «تاد» شلیک کرده است. یک مقام دیگر نیز گفت میزان مصرف این موشک‌ها تقریبا معادل میزان تسلیحاتی است که آمریکا در برخی مقاطع دیگر جنگ طی یک هفته مصرف کرده است.

کمبود مهمات

در مقابل، «شون بارنل»، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، در گفت‌و‌گو با این روزنامه گزارش‌هایی مبنی بر اتمام ذخایر مهمات آمریکا را با وجود تائید از سوی برخی مقامات این کشور «کاملا بی‌اساس» خواند و ادعا کرد که «ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین و کارآمدترین نیروی رزمی جهان است».

بارنل افزود: «وقتی رسانه‌های دروغگو به‌طور غیرمسئولانه این دروغ‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کنند، پیامد‌های آن در میدان کاملا روشن است؛ زیرا دشمنان ما برای تحریک یا حمله به نیرو‌های آمریکایی تشویق می‌شوند.»

یکی از مقام‌های آمریکایی به این روزنامه گفت برخی موشک‌های قدیمی «تام‌هاوک» بازسازی شده‌اند تا تلاش شود ذخایر تسلیحاتی آمریکا افزایش یابد.

«وال‌استریت ژورنال» همچنین به نقل از مقام‌های سابق آمریکایی و عرب گزارش داد که اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید ممکن است ایران را به واکنش نظامی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های آسیب‌پذیر سوق دهد. این مقام‌ها افزودند که چنین وضعیتی می‌تواند ذخایر رو به کاهش موشک‌های رهگیر ضد موشکی آمریکا را تحت فشار قرار دهد.

گزارش این روزنامه در حالی منتشر شده است که همزمان بحث‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات دقیق آمریکا، در پی جنگی که این کشور از فوریه گذشته در کنار رژیم صهیونیستی علیه ایران دنبال می‌کند، افزایش یافته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ با ایران ، موشک های ایران ، سامانه پاتریوت
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