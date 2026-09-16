با انتشار طرح جدید اکیپ، رقابت برای توپ طلا وارد فاز جدیدی از تقابل‌های رسانه‌ای شد؛ جایی که حضور مسی در میان نسل جدید و غیبت رودری، مسیر پیش‌بینی‌ها را دشوارتر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - نشریه فرانسوی( اکیپ) رسانه پیشرو و نزدیک به جوایز توپ طلا، با انتشار شماره جدید خود بار دیگر لیونل مسی را در کانون توجهات قرار داد. طرح روی جلد این نشریه، پنج چهره شاخص فوتبال جهان را به عنوان مدعیان اصلی جایزه معرفی کرده است: لیونل مسی، کیلیان امباپه، لامین یامال، عثمان دمبله و هری کین.

نکته قابل تامل در این طرح، حضور لیونل مسی در میان نسل جدید ستاره‌هاست. ستاره آرژانتینی که با توجه به سن و حضور در لیگ آمریکا، در دوره‌های اخیر از فهرست نهایی دور مانده بود، حالا با تکیه بر عملکرد درخشان در اینتر میامی و موفقیت‌های تیم ملی آرژانتین، بار دیگر در صدر لیست مدعیان قرار گرفته است؛ اتفاقی که نگاه تحلیل‌گران را به قدرت ماندگاری این اسطوره جلب کرده است.

با این حال، این طرح بدون حاشیه منتشر نشد. غیبت رودری، هافبک کلیدی منچسترسیتی و اسپانیا، در میان این پنج چهره، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. رودری که همواره یکی از اصلی‌ترین نامزد‌های توپ طلا محسوب می‌شود، در این طرح گرافیکی نادیده گرفته شده و این موضوع، اعتبار پیش‌بینی‌های رسانه‌ای را زیر سوال برده است.

در کنار مسی، ستاره‌های دیگری نیز برای تصاحب این جایزه آماده‌اند؛ عثمان دمبله با درخشش در پاریس، هری کین با رکوردشکنی‌های گلزنی در بایرن مونیخ، و دو ستاره جوان یعنی امباپه و لامین یامال که نماد آینده فوتبال هستند. در حالی که یامال و امباپه با اعتمادبه‌نفس از شانس خود سخن می‌گویند، مسی همچنان ترجیح می‌دهد سکوت را بر زبان نگه دارد و اجازه دهد عملکردش در زمین بازی سخن بگوید.

رقابت برای توپ طلا امسال با تغییراتی تاریخی همراه است. برای نخستین بار، مراسم اهدای این جایزه به جای پاریس، در شهر لندن برگزار خواهد شد. این جابجایی، ضمن ادای احترام به اولین برنده این جایزه یعنی «استنلی ماتیوز»، نشان‌دهنده دوران جدیدی در تاریخ این رقابت‌های پرطرفدار است.

برچسب ها: مسی ، توپ طلا
خبرهای مرتبط
مسی شانس اول توپ طلای ۲۰۲۳
۴ نامزد اصلی توپ طلای ۲۰۲۳
اسامی برندگان جوایز مراسم توپ طلای امشب لو رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم
تفاهم‌نامه ورزش و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعداد‌های ناشنوا
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
صعود بسکتبالیست‌های ایران به نیمه‌نهایی با غلبه بر بحرین
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
آخرین اخبار
مدافعان در شکست تراکتور مقصر بودند/ استراتژی تیمی استقلال باعث بردن السد شد
روز پرکار در لیگ برتر هندبال ساحلی؛ آراتایل اصفهان در صدر و آماده نیمه‌نهایی
صعود بسکتبالیست‌های ایران به نیمه‌نهایی با غلبه بر بحرین
تفاهم‌نامه ورزش و آموزش‌وپرورش برای شناسایی استعداد‌های ناشنوا
جنجال در پاریس؛ اکیپ با طرح جدید توپ طلا، نگاه‌ها را به مسی و رودری دو نیم کرد
استقلالی‌ها نباید با بردن السد دچار غرور کاذب شوند/ آسانی یکی از بهترین خرید‌ها است
الچه۲-۳رئال مادرید/ پیروزی لحظه آخری کهکشانی‌ها در خانه الچه+فیلم
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
مظاهری: برای مدال‌آوری بوکس ایران در ناگویا باید امیدوار به قرعه باشیم
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اضافه شدن مربی روس به کادر فنی تیم ملی هاکی روی یخ
توقف دخنران نوجوان ایران برابر قرقیزستان
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
وزیر ورزش: مراقبت پزشکی از ملی‌پوشان در ناگویا با دقت بیشتری صورت بگیرد
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
صدیقی: هدف ووشوی ایران در ناگویا؛ تکرار و ارتقای افتخارات گذشته است
پیوند دوباره رفقای دوران کودکی؛ سانتوس خانه جدید کوتینیو شد
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
آیا بهاروند در تعویق بازی پرسپولیس _ خیبر نقش داشت؟