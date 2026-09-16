باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - نشریه فرانسوی( اکیپ) رسانه پیشرو و نزدیک به جوایز توپ طلا، با انتشار شماره جدید خود بار دیگر لیونل مسی را در کانون توجهات قرار داد. طرح روی جلد این نشریه، پنج چهره شاخص فوتبال جهان را به عنوان مدعیان اصلی جایزه معرفی کرده است: لیونل مسی، کیلیان امباپه، لامین یامال، عثمان دمبله و هری کین.
نکته قابل تامل در این طرح، حضور لیونل مسی در میان نسل جدید ستارههاست. ستاره آرژانتینی که با توجه به سن و حضور در لیگ آمریکا، در دورههای اخیر از فهرست نهایی دور مانده بود، حالا با تکیه بر عملکرد درخشان در اینتر میامی و موفقیتهای تیم ملی آرژانتین، بار دیگر در صدر لیست مدعیان قرار گرفته است؛ اتفاقی که نگاه تحلیلگران را به قدرت ماندگاری این اسطوره جلب کرده است.
با این حال، این طرح بدون حاشیه منتشر نشد. غیبت رودری، هافبک کلیدی منچسترسیتی و اسپانیا، در میان این پنج چهره، موجی از واکنشها را برانگیخته است. رودری که همواره یکی از اصلیترین نامزدهای توپ طلا محسوب میشود، در این طرح گرافیکی نادیده گرفته شده و این موضوع، اعتبار پیشبینیهای رسانهای را زیر سوال برده است.
در کنار مسی، ستارههای دیگری نیز برای تصاحب این جایزه آمادهاند؛ عثمان دمبله با درخشش در پاریس، هری کین با رکوردشکنیهای گلزنی در بایرن مونیخ، و دو ستاره جوان یعنی امباپه و لامین یامال که نماد آینده فوتبال هستند. در حالی که یامال و امباپه با اعتمادبهنفس از شانس خود سخن میگویند، مسی همچنان ترجیح میدهد سکوت را بر زبان نگه دارد و اجازه دهد عملکردش در زمین بازی سخن بگوید.
رقابت برای توپ طلا امسال با تغییراتی تاریخی همراه است. برای نخستین بار، مراسم اهدای این جایزه به جای پاریس، در شهر لندن برگزار خواهد شد. این جابجایی، ضمن ادای احترام به اولین برنده این جایزه یعنی «استنلی ماتیوز»، نشاندهنده دوران جدیدی در تاریخ این رقابتهای پرطرفدار است.