باشگاه خبرنگاران جوان - این تفاهم‌نامه با هدف گسترش فعالیت‌های ورزشی، استعدادیابی و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی، با حضور مسعود فراهانی طجر (رئیس فدراسیون)، سالار قاسمی (معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی)، سعید سرخه (سرپرست دبیرکلی فدراسیون) و نصرت‌اله انصاری (مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون) به امضا رسید.

فراهانی طجر با اشاره به پوشش ۲۲ رشته ورزشی توسط این فدراسیون اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما شناسایی استعداد‌های ناشنوا و کم‌شنوا از سنین پایه است. بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی در مدارس عادی تحصیل می‌کنند و شناسایی آنان نیازمند هم‌افزایی میان مجموعه‌های آموزشی و ورزشی است. هدف ما این است که هیچ استعدادی به دلیل محدودیت‌های ارتباطی یا نبود فرصت از مسیر پیشرفت باز نماند.

قاسمی نیز با تأکید بر جایگاه ورزش در نظام تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه گفت: اگر آموزش‌وپرورش استثنایی را به یک هرم تشبیه کنیم، قاعده آن را تربیت بدنی تشکیل می‌دهد. ورزش برای این دانش‌آموزان صرفاً فعالیت جسمی نیست، بلکه در توانبخشی، افزایش اعتمادبه‌نفس، مشارکت اجتماعی و شکوفایی استعداد‌های آنان نقش مؤثری دارد. استعدادیابی ورزشی از اولویت‌های سازمان است و برگزاری المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای می‌تواند فرصت ارزشمندی برای شناسایی و پرورش این استعداد‌ها باشد.

امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مهم در مسیر پیوند مدرسه و ورزش قهرمانی دانست؛ گامی برای آنکه استعداد‌های ناشنوایان و کم‌شنوایان از همان سال‌های نخست زندگی شناسایی شوند و با حمایت و هدایت درست، فرصت ایستادن بر سکو‌های افتخار و به اهتزاز درآوردن پرچم ایران را پیدا کنند.