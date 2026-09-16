باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یمنی‌ها امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که یک جنگنده‌ی اف-۱۵ سعودی را در حالی که «در حال انجام اقدامات خصمانه در حمایت از تجمع مزدوران سعودی در استان مارب» بود، سرنگون کرده‌اند.

در بیانیه‌ای که توسط سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن منتشر شد، آمده است: «طی این هفته، هواپیما‌های جنگی سعودی بیش از ۴۵۰ حمله هوایی با استفاده از هواپیما‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، به استان‌های تعز، لحج، الجوف، حجه، مارب، صعده و البیضاء انجام دادند که منجر به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان شد.»

او در ادامه گفت: «در مواجهه با این تجاوز وحشیانه علیه کشور و مردم ما، نیرو‌های مسلح یمن، با یاری و لطف خداوند، توانستند یک فروند جنگنده اف ۱۵ سعودی را در حالی که در حال انجام اقدامات خصمانه در حمایت از تجمع مزدوردان خود در حریم هوایی استان مارب بود، با استفاده از یک موشک زمین به هوای ساخت داخل، سرنگون کنند.»

در ادامه بیانیه یمن آمده است: نیرو‌های مسلح یمن به حفاظت از حریم هوایی و حاکمیت کشورمان در برابر هرگونه تجاوز یا نقض با تمام ابزار‌های موجود ادامه خواهند داد و آسمان یمن مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت.

سرتیپ سریع در پاسخ به اتهامات مربوط به هدف قرار دادن مکه گفت: «دروغ‌های ساختگی که عربستان سعودی در مورد هدف قرار دادن مکه مطرح می‌کند، نمی‌تواند کسی را فریب دهد. هیچ تهدیدی از یمن متوجه اماکن مقدس نیست، زیرا عملیات ما تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهد و از اماکن مقدس بسیار دور است.»

منبع: آر تی