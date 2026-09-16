تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی ۷۹ بر ۷۴ مقابل بحرین، جواز حضور در جمع چهار تیم پایانی مسابقات را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال ایران امروز در ورزشگاه بین‌المللی آیچی، در دیداری که از ابتدا رقابتی و نزدیک بود، موفق شد با مدیریت صحیح بازی و تکیه بر درخشش مهره‌های خود، تیم بحرین را مغلوب کند. آسمان‌خراش‌های کشورمان در کوارترهای ابتدایی با کنترل توپ و دفاع منظم، برتری خود را دیکته کردند و در هر دو کوارتر اول، موفق شدند با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۲۲ بر ۱۷ از حریف خود پیش بیفتند.

در کوارتر سوم، بحرین با جدیت بیشتری وارد زمین شد و توانست با نتیجه ۲۱ بر ۱۷، روند بازی را تغییر داده و برتری را به خود تصاحب کند. با این حال، ملی‌پوشان ایران در کوارتر پایانی با حفظ تمرکز و در یک جدال برابر (۱۹ بر ۱۹)، توانستند برتری خود را حفظ کرده و با نتیجه نهایی ۷۹ بر ۷۴، پیروزی را از آن خود کنند.

در این دیدار، محمد جمشیدی با درخشش خیره‌کننده و کسب ۲۰ امتیاز، نقش کلیدی در پیروزی ایران داشت و امتیازآورترین بازیکن میدان شد. با این نتیجه، ایران رسماً به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.