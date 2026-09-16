جبلی با تأکید بر اینکه فقدان و شهادت رهبر معظم انقلاب، دشوارترین و تلخ‌ترین رویداد دوران مسئولیت وی در رسانه ملی بوده است، دوره ۵ساله اخیرِ این سازمان را فصل «مقاومت و ایستادگی» در برابر بحران‌های سهمگین توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، سخت‌ترین و سنگین‌ترین واقعه دوره مسئولیت خود را فقدان و شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار داشت: «این رویداد تلخ‌ترین واقعه‌ای بود که هیچ‌گاه تمایل نداشتیم در دوران مسئولیت خود شاهد آن باشیم و همواره امید داشتیم سالیان سال از برکات وجود ایشان بهره‌مند شویم.»

وی با اشاره به تحولات پس از این واقعه افزود: «با وجود تلخی بی‌پایان این مصیبت، شاهد بعثت، خیزش و حضور یکپارچه و شیرین مردم بودیم؛ حضوری که مسئولیت رسانه ملی را مضاعف کرد و رسانه ملی افتخار دارد که در آستانه دویستمین شبِ همراهی و پوشش این حضور حماسی و مردمی قرار دارد.»

رئیس رسانه ملی با تأکید بر اینکه صداوسیما در خط مقدم رویارویی با بحران‌ها و تحولات کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: «در این مدت حوادث و بحران‌های متعددی بر کشور و سازمان گذشت؛ حوادثی که حتی یکی از آن‌ها برای از پا درآوردن یک سازمان رسانه‌ای کافی بود، همان‌طور که نمونه‌های آن در رسانه‌های دنیا دیده می‌شود.»

وی در پایان تصریح کرد: «به فضل الهی، غیرت و مسئولیت‌پذیری همکاران و پایبندی به سند تحول رسانه ملی، سازمان توانست از دل این حوادث دشوار سربلند خارج شود. این دوره پنج‌ساله، دوره مقاومت و ایستادگی رسانه ملی بود و امیدواریم این ایستادگی، بسترساز جهش‌های بزرگ در دوره‌های پیش‌رو باشد.»

 

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برچسب ها: رییس رسانه ملی ، رهبر انقلاب
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