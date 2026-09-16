باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور که روز گذشته (سهشنبه ۲۴ شهریور) به میزبانی استان اصفهان آغاز شد، روز پرکاری را پشت سر گذاشت. در دیدارهای انجام شده از مرحله گروهی، تیمها در قالب دو ست به مصاف هم رفتند تا جایگاه خود را در جدول گروهبندی تثبیت کنند.
تیم آراتایل اصفهان با نمایش خیرهکننده و پیروزی در تمامی دیدارهای خود، با ۱۰ امتیاز در رده نخست جدول قرار گرفت. شهرداری انزلی نیز با کسب ۸ امتیاز، عملکرد قابلتوجهی داشت و در جایگاه دوم ایستاد. در حالی که تیمهای نجفآباد با ۶ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفتند؛ تیمهای خاننشین نوشهر، قم و شهرداری ارومیه نیز با کسب ۲ امتیاز در ردههای پایانی جدول قرار گرفتند.
نتایج دیدارهای روز نخست (سهشنبه ۲۴ شهریور):
آراتایل اصفهان ۲-۰ شهرداری ارومیه
شهرداری انزلی ۲-۰ نجفآباد
قم ۰-۲ خاننشین نوشهر
شهید آوینی آیسک ۰-۲ پرواز هوانیروز
شهرداری انزلی ۲-۱ شهرداری ارومیه
آراتایل اصفهان ۲-۰ خاننشین نوشهر
قم ۰-۲ نجفآباد
شهرداری انزلی ۲-۰ خاننشین نوشهر
آراتایل اصفهان ۲-۰ نجفآباد
قم ۲-۰ شهرداری ارومیه
مسابقات مرحله نیمهنهایی:
طبق جدول دیدارهای حساس مرحله نیمهنهایی روز فردا (چهارشنبه ۲۵ شهریور) برگزار خواهد شد:
آراتایل اصفهان - خاننشین نوشهر
شهرداری انزلی - نجفآباد
در پایان این مرحله، تیمهای برتر برای کسب عنوان قهرمانی در سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی کشور به رقابت خواهند پرداخت.