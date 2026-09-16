باشگاه خبرنگاران جوان - اگر این روزها به تیتر رسانههای جهان و صحبتهای تحلیلگران نظامی نگاه کنید، یک کلمه بیش از همه به چشم میآید: «حیرت». پیشرویهای خیرهکننده انصارالله یمن در ساحل شرقی دریای سرخ، رسیدن به جزایر استراتژیکی بابالمندب و به غنیمتگرفتن پیشرفتهترین تسلیحات غربی، معادلات نظامی جهان را زیر و رو کرده است.
این شگفتی تا جایی پیش رفته که حتی دشمنان قسمخورده محور مقاومت نیز نمیتوانند آن را پنهان کنند. نمونه بارز آن، اعتراف کلافهکننده «منشه امیر»، فعال سیاسی اپوزیسیون و حامی رژیم صهیونیستی است که میپرسد: «عربستان و غرب سلاحهای پیشرفته دارند... چگونه حوثیها همچنان به پیروزی ادامه میدهند و نیروی مؤثری برای سرکوب آنها وجود ندارد؟» این پرسش، ناخواسته اعترافی است به بنبستِ ماشین جنگیِ غرب در برابر یمن.
اما راز این بنبست چیست؟ چرا ژنرالهای چندستاره غربی نمیتوانند این پدیده را تحلیل کنند؟ پاسخ را نباید در آکادمیهای نظامی جستوجو کرد؛ پاسخ در سینههای مردم یمن و کلام رهبران آنهاست. برای درک این پیروزی، کافی است بهجای تحلیلهای غربی، به متن سخنرانیهای سید عبدالملک الحوثی و بیانیههای نظامی سرتیپ یحیی سریع گوش دهیم؛ کلماتی که تماماً با آیات قرآن مهندسی شدهاند.
وقتی تحلیلگر مادیگرای غربی به صحنه نبرد نگاه میکند، فقط «بودجه و تکنولوژی» را میبیند، اما رهبران یمن با عینک قرآن به جهان نگاه میکنند و پیروزیهایشان تجلیِ عملیِ همین آیات است:
۱. معمای غلبه بر ائتلاف جهانی؛ منطق سید عبدالملک
دشمنان حیرتزدهاند که چگونه کشوری محاصرهشده بر ائتلافی از ثروتمندترین قدرتهای جهان پیروز میشود؟ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنرانیهای خود بارها پاسخ این حیرت را با استناد به آیه ۲۴۹ سوره بقره داده است:
(.. کَم مِن فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَت فِئَةً کَثیرَةً بِإِذنِ اللَّهِ...) «چهبسا گروهی اندک که به اذن خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند.»
او همواره به رزمندگانش یادآوری میکند که کثرت تجهیزات دشمن در برابر اراده الهی هیچ است. رهبر انصارالله صراحتاً اعلام میکند که آمریکا به ناوهایش تکیه دارد و ما به خدای آسمانها؛ و همین باور است که باعث میشود یمنیها از ناوگروه «آیزنهاور» نترسند و آن را فراری دهند.
۲. بیانیههای یحیی سریع؛ پایان هر عملیات با مُهر الهی
اگر میخواهید بدانید چرا یمنیها پس از هر فتح بزرگ یا دستیابی به غنائم پیشرفته مغرور نمیشوند، باید به بیانیههای طوفانی سخنگوی نیروهای مسلح یمن دقت کنید. سرتیپ «یحیی سریع» تمام بیانیههای خود—چه پس از هدف قراردادن کشتیهای اسرائیلی و چه پس از حملات موشکی به قلب تلآویو—را با این آیه از سوره روم (آیه ۴۷) آغاز یا تزئین میکند:
(.. وَکانَ حَقًّا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنینَ) «و یاری مؤمنان همواره حقّی بر عهده ماست.»
و همیشه بیانیهاش را با آیه ۱۲۶ سوره آلعمران به پایان میرساند:
(.. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ) «و پیروزی جز از جانب خداوندِ توانای حکیم نیست.»
این یعنی از نگاه فرماندهان یمنی، موشکهای بالستیک و پهپادها تنها یک وسیلهاند؛ شلیککننده و پیروزِ نهایی، خداوند است. این جهانبینی توحیدی، رمز صلابت رزمندگانی است که ترس در قاموسشان معنایی ندارد.
۳. یاری مظلوم و تحقق وعده خدا
فقط کافی است اندکی به عقب برویم و دفاع از مظلوم را نسبت به نسلکشی در غزه ببینیم. چرا یمن خود را درگیر جنگ غزه کرد و از این درگیری قدرتمندتر بیرون آمد؟ سید عبدالملک الحوثی در سخنرانیهای خود، این اقدام را نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه یک تکلیف قرآنی میداند و به آیه ۴۰ سوره حج استناد میکند:
(.. وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ...) «و قطعاً خداوند کسی را که [دین و مظلومان]او را یاری کند، یاری خواهد کرد.»
اینجاست که میتوان گفت، چون یمن به یاری مردم مظلوم غزه شتافت، خداوند نیز به وعده خود عمل کرد و با پیشروی در ساحل غربی و تسلط بر دریاها و غلبه اعجابانگیز دادن بر مزدوران سعودی نصرت خود را شامل حال یمنیها کرد.
سخن آخر
تحیر امثال اپوزیسیون و ژنرالهای غربی پایانی نخواهد داشت، زیرا آنها سعی دارند با ماشینحسابهای مادی، «قدرت ایمان» را محاسبه کنند. آنها نمیفهمند که در یمن، یک ارتش کلاسیک در حال جنگ نیست؛ بلکه امتی تربیتشده در مکتب قرآن بهپاخاسته است. تا زمانی که غرب متوجه نشود بیانیههای یحیی سریع و سخنان عبدالملک الحوثی صرفاً لفاظی نیست، بلکه بازتاب باور قلبی ملتی است که وعدههای قرآن را در میدان نبرد زندگی میکنند، سریال غافلگیریهایشان در دریای سرخ ادامه خواهد داشت.
منبع: فارس