باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم فوتبال تراکتور برابر تیم شباب الاهلی امارات اظهار کرد: به طور کلی امسال تراکتور در لیگ ایران هم عملکرد فصل گذشته خود را ندارد. با توجه به تغییر سرمربی که در تراکتور اتفاق افتاده و یکی، ۲ بازیکن که جابه جا شدند تا این تیم بخواهد شکل خود را بگیرد زمان می‌برد. تراکتوری‌ها در دیدار با شباب الاهلی بد بازی نکردند، اما ناهماهنگی در آنها دیده می‌شد.

دفاع تراکتور در دریافت گل مقصر بود

مازیار درباره اینکه نبود بیرانوند در این بازی احساس می‌شد، گفت: بیرانوند دروازه بان خوبی است، اما مشکلی که در تیم تراکتور بود یک مقدار ناهماهنگی بین خطوط دفاعی و میانی داشت. قوای هجومی شان بد نیست، اما در خط دفاع باید هماهنگی بیشتری بین مدافعانشان به وجود بیاید. گلی که از شباب الاهلی خوردند بیشتر خط دفاع مقصر بود تا اینکه دروازه بان تقصیرکار باشد.

ناهماهنگی در خط دفاع تراکتور وجود دارد

کارشناس فوتبال درباره اشتباه شجاع خلیل زاده در صحنه دریافت گل از تیم شباب الاهلی امارات گفت: اشتباه در فوتبال از سمت بازیکنان یک امر طبیعی است. به هر حال پیش می‌آید که یک بازیکن اشتباهی کند، اما در بقیه بازی باید ببینیم چه کار کرده است. اشتباهات آن قدر تاثیرگذار می‌شوند که به قیمت یک گل تمام می‌شوند و بعضی وقت‌ها اشتباهات باعث لغزش می‌شود، اما تیم گل نمی‌خورد و اینها را مربیان و کادر فنی باید در حین تمرینات بررسی کرده و اشکالات را برطرف کنند. به طور کلی من یک ناهماهنگی در تیم تراکتور می‌بینم که نیاز به کار بیشتری دارد.

مازیار درباره اینکه جواد نکونام سرمربی تراکتور آب و هوا را در نتیجه بازی تاثیرگذار دانسته است، گفت: آب و هوا هم تاثیرگذار هست نه اینکه موثر نباشد، اما تیم‌ها از قبل می‌دانند که در چه شرایطی باید بازی کنند و آمادگی ذهنی از قبل وجود دارد که بازیکنان و کادر فنی می‌دانند کجا قرار است بروند و چطور بازی کنند. من فکر می‌کنم درباره این مسئله زیاد بحث نشود بهتر است.

استراتژی تیمی استقلال برابر السد موفقیت آمیز بود

کارشناس فوتبال درباره اینکه برد استقلال برابر تیم السد قطر را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: استقلال تیم حریف را خوب آنالیز کرده بود. استقلال استراتژی تیمی به کار برد و با سیستم ۵-۴- ۱ در زمان دفاع یک تراکم منظمی داشت که این باعث شد، فضا برای بازیکنان السد فراهم نشود. ضمن اینکه استقلال توانست از موقعیت‌های انتقال توپ از خط دفاع به حمله خوب استفاده کند مخصوصا در گل‌های دوم و سوم کاملا مشخص بود، چون السد یک گل عقب بود و برای جبران گل خورده به جلو می‌آمد و عقب این تیم خالی می‌ماند و استقلال در ضد حملات خوب عمل کرد و توانست ۲ گل دیگر هم به ثمر برساند.

او خاطر نشان کرد: من فکر می‌کنم استراتژی خوبی کادر فنی استقلال در این بازی در نظر گرفته بود و بازیکنان این تیم در زمین خودشان دفاع می‌کردند و همین موضوع باعث شد که فاصله خط دفاع با هافبک کم شود و بازیکنان السد فضای حرکتی کمی داشتند و در نهایت نتوانستند در زدن گل موفق شوند.

یاسر آسانی هوش بالایی دارد

مازیار درباره اینکه عملکرد یاسر آسانی را در بازی با السد قطر چطور ارزیابی می‌کند، گفت: آسانی ۲ فصل هست که در استقلال حضور دارد و همیشه یک بازیکن تاثیرگذار بوده است. او هم گل اول را به ثمر رساند و هم پاس گل داد. به نظرم او بهترین بازیکن این بازی بود. همچنین بازیکن تاثیرگذاری محسوب می‌شود و می‌داند در چه فضایی حرکت کند و چه زمانی باید پاس بدهد و با توپ حرکت کند و این نشان دهنده هوش بالای این بازیکن هست.

نتایج نمایندگان ایران در آسیا نباید ما را گول بزند

کارشناس فوتبال درباره اینکه امسال نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا می‌توانند موفق باشند، بیان کرد: برای پاسخ دادن به این سوال خیلی زود است و حتما نباید نتایج روز اول مسابقات، ما را گول بزند. ما نباید از باخت تراکتور این تصور را برداشت کنیم که تراکتور تیم خوبی نیست، چون تراکتور جزو تیم‌های خوب آسیا هست. برای استقلال هم به این صورت است و نمی‌شود با یک بازی این تیم را قضاوت کرد. من امیدوارم تیم‌های ایرانی در ادامه بازی‌ها هم بتوانند این حرکت منطقی خود را داشته باشند. تراکتور هم در بازی با شباب الاهلی یکی، ۲ موقعیت گلزنی داشت، اما شاید هماهنگی بیشتری این تیم نیاز دارد. برای اینکه ما درباره تیم‌های ایرانی قضاوت کنیم هنوز زود است.

عدم میزبانی نمایندگان ایران در آسیا تاثیرگذار است

مازیار درباره اینکه میزبانی هم از تیم‌های ایرانی در آسیا گرفته شد و این موضوع در روند این تیم‌ها تاثیرگذار است، گفت: حتما تاثیرگذار است. اگر تیم‌های ما در کشورمان بازی کنند به طور حتم بحث رفت و آمد و خستگی راه نخواهند داشت و حمایت تماشاگرانشان را دارند. هر تیمی در کشور و استادیوم خودش بازی کند به طور حتم درصد زیادی از امتیازات را به نفع خودش خواهد داشت.