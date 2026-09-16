باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - وزارت اقتصاد راهاندازی صندوق ارزی را بهعنوان یکی از راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این صندوق با هدف هدایت پساندازهای مردمی به سمت تولید و سرمایهگذاری طراحی شده است.
هدف این است که ضمن حفظ ارزش دارایی مردم، منابع مالی لازم برای تقویت صنایع صادراتی و ارزآور فراهم شود. این سازوکار، ابزاری کارآمد برای تزریق منابع به بخش مولد و صنایع صادراتمحور است. با عرضه این صندوق، دسترسی تولیدکنندگان به تأمین مالی ارزی تسهیل شده و وابستگی آنان به تخصیصهای کند بانکی یا نوسانات بازار کاهش مییابد. در واقع، این صندوق با هدایت هوشمندانه سرمایههای خرد ارزی به سمت طرحهای پیشران صنعتی، زنجیره ارزش را تقویت کرده و به جای ارزپاشیهای غیرهدفمند که تنها مسکنی موقت هستند، تولید ثروت را به عنوان استراتژی بلندمدت دولت جایگزین میکند.
کلیدیترین مولفه برای جذب داراییهای ارزی خانگی، تضمینِ تسویه ارزی است که در صندوق ارزی تعبیه شده است. وقتی سرمایهگذار بداند که در پایان دوره، اصل سرمایه او دقیقاً به همان ارز ورودی (مثلاً دلار یا یورو) بازپرداخت میشود، بزرگترین نگرانیاش که همان ریسک نوسانات نرخ ارز است، از بین میرود. این مدل تسویه ارز با ارز، پیامی روشن به بازار میدهد که صندوق قصد ندارد با بازیهای نرخ ریالی، ارزش دارایی مردم را فرسایش دهد. این شفافیت، شرط لازم برای خروج ارز از پستوهای خانگی و ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد است؛ رویکردی که اعتماد را نه با شعار، بلکه با تضمینِ امنیت دارایی جلب میکند.
در همین رابطه با جعفر پورکبگانی عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
پورکبگانی با اشاره به این موضوع که طرح راهاندازی صندوق ارزی اقدام مناسبی از سوی وزارت اقتصاد است، تصریح کرد: این که در راستای جمعآوری ارزها که در دست مردم است، اقدام شود، میتواند در شرایط فعلی کمککننده باشد. به دلایل مختلف، مردم میزان زیادی ارز خریداری و نگهداری میکنند. در صورتی که این ارزها در یک صندوق جمعآوری شود، امکان استفاده از آنها در راستای تولید و صادرات به وجود میآید. طرح رویش وزارت اقتصاد
او ادامه داد: صنایع بزرگ، صادرات محور و ارزآور میتوانند کمک زیادی به اقتصاد ملی بکنند. در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، این صنایع به شدت آسیب دیدهاند. استفاده از ارزهای مردم در راستای کمک به این صنایع با ابتکار صندوق ارزی ذیل مگاپروژه رویش وزارت اقتصاد راهکاری مهم و کلیدی است این که مردم سالانه بابت سپردهگذاری ارزی در صندوق ارزی کشور سود دریافت میکنند، به عنوان یک مشوق عمل میکند. از طرف دیگر، مردم به صورت رایگان ارز خود را در یک جای امن میگذارند تا از آن نگهداری شود.
پورکبگانی گفت: یکی از مزیتهای صندوق ارزی این است که از ارزهای مردم حفاظت میشود و خطر سرقت و مسائل این چنینی از بین میرود. به این ترتیب، نه تنها مردم برای نگهداری از ارزهایشان پولی نمیپردازند، بلکه سالانه سود دریافت میکنند این که به ارزهای سپردهگذاری شده، مالیات بسته نمیشود نیز به عنوان مشوق عمل میکند. به طور کلی، باید سیاست دولت و وزارت اقتصاد در این راستا باشد که مردم به طرح صندوق ارزی اعتماد کنند باید رسانهها به کمک بیایند و ابعاد صندوق ارزی و کارکرد آن را برای مردم روشن کنند. هر چقدر مردم بیشتر در جریان جزئیات صندوق قرار بگیرند، بیشتر اعتماد میکنند.
او ادامه داد: متأسفانه مردم یک سری تجربیات تلخی از سرمایهگذاری در طرحهای دولتی و به ویژه بورس دارند. این که در صندوق ارزی دولت به مردم تضمین میدهد که معادل ارزی که سپردهگذاری میکنند به علاوه سود سالانه دریافت میکنند، میتواند کمککننده باشد.