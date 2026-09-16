عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: این که در صندوق ارزی دولت به مردم تضمین می‌دهد که معادل ارزی که سپرده‌گذاری می‌کنند به علاوه سود سالانه دریافت می‌کنند، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  وزارت اقتصاد راه‌اندازی صندوق ارزی را به‌عنوان یکی از راهکار‌های مقابله با جنگ اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این صندوق با هدف هدایت پس‌انداز‌های مردمی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شده است.

هدف این است که ضمن حفظ ارزش دارایی مردم، منابع مالی لازم برای تقویت صنایع صادراتی و ارزآور فراهم شود. این سازوکار، ابزاری کارآمد برای تزریق منابع به بخش مولد و صنایع صادرات‌محور است. با عرضه این صندوق، دسترسی تولیدکنندگان به تأمین مالی ارزی تسهیل شده و وابستگی آنان به تخصیص‌های کند بانکی یا نوسانات بازار کاهش می‌یابد. در واقع، این صندوق با هدایت هوشمندانه سرمایه‌های خرد ارزی به سمت طرح‌های پیشران صنعتی، زنجیره ارزش را تقویت کرده و به جای ارزپاشی‌های غیرهدفمند که تنها مسکنی موقت هستند، تولید ثروت را به عنوان استراتژی بلندمدت دولت جایگزین می‌کند.

کلیدی‌ترین مولفه برای جذب دارایی‌های ارزی خانگی، تضمینِ تسویه ارزی است که در صندوق ارزی تعبیه شده است. وقتی سرمایه‌گذار بداند که در پایان دوره، اصل سرمایه او دقیقاً به همان ارز ورودی (مثلاً دلار یا یورو) بازپرداخت می‌شود، بزرگترین نگرانی‌اش که همان ریسک نوسانات نرخ ارز است، از بین می‌رود. این مدل تسویه ارز با ارز، پیامی روشن به بازار می‌دهد که صندوق قصد ندارد با بازی‌های نرخ ریالی، ارزش دارایی مردم را فرسایش دهد. این شفافیت، شرط لازم برای خروج ارز از پستو‌های خانگی و ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد است؛ رویکردی که اعتماد را نه با شعار، بلکه با تضمینِ امنیت دارایی جلب می‌کند.

در همین رابطه با جعفر پورکبگانی عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

پورکبگانی با اشاره به این موضوع که طرح راه‌اندازی صندوق ارزی اقدام مناسبی از سوی وزارت اقتصاد است، تصریح کرد: این که در راستای جمع‌آوری ارز‌ها که در دست مردم است، اقدام شود، می‌تواند در شرایط فعلی کمک‌کننده باشد. به دلایل مختلف، مردم میزان زیادی ارز خریداری و نگه‌داری می‌کنند. در صورتی که این ارز‌ها در یک صندوق جمع‌آوری شود، امکان استفاده از آنها در راستای تولید و صادرات به وجود می‌آید. طرح رویش وزارت اقتصاد

او ادامه داد: صنایع بزرگ، صادرات محور و ارزآور می‌توانند کمک زیادی به اقتصاد ملی بکنند. در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، این صنایع به شدت آسیب دیده‌اند. استفاده از ارز‌های مردم در راستای کمک به این صنایع با ابتکار صندوق ارزی ذیل مگاپروژه رویش وزارت اقتصاد راهکاری مهم و کلیدی است این که مردم سالانه بابت سپرده‌گذاری ارزی در صندوق ارزی کشور سود دریافت می‌کنند، به عنوان یک مشوق عمل می‌کند. از طرف دیگر، مردم به صورت رایگان ارز خود را در یک جای امن می‌گذارند تا از آن نگه‌داری شود.

پورکبگانی گفت: یکی از مزیت‌های صندوق ارزی این است که از ارز‌های مردم حفاظت می‌شود و خطر سرقت و مسائل این چنینی از بین می‌رود. به این ترتیب، نه تنها مردم برای نگه‌داری از ارزهایشان پولی نمی‌پردازند، بلکه سالانه سود دریافت می‌کنند این که به ارز‌های سپرده‌گذاری شده، مالیات بسته نمی‌شود نیز به عنوان مشوق عمل می‌کند. به طور کلی، باید سیاست دولت و وزارت اقتصاد در این راستا باشد که مردم به طرح صندوق ارزی اعتماد کنند  باید رسانه‌ها به کمک بیایند و ابعاد صندوق ارزی و کارکرد آن را برای مردم روشن کنند. هر چقدر مردم بیشتر در جریان جزئیات صندوق قرار بگیرند، بیشتر اعتماد می‌کنند.

او ادامه داد: متأسفانه مردم یک سری تجربیات تلخی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی و به ویژه بورس دارند. این که در صندوق ارزی دولت به مردم تضمین می‌دهد که معادل ارزی که سپرده‌گذاری می‌کنند به علاوه سود سالانه دریافت می‌کنند، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، صندوق ارزی ، سازمان بورس
خبرهای مرتبط
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
سود دلاری در بازار سرمایه؛ نسخه جدید برای سرمایه‌های ارزی
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سود دلاری در بازار سرمایه؛ نسخه جدید برای سرمایه‌های ارزی
محدودیت کارت‌های جایگاه سوخت در ۳ مرحله اجرایی می‌شود/ تکذیب شایعات کاهش سهمیه بنزین
تا ابتدای آبان ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره می‌کنیم
بدهی ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی به منابع آب زیرزمینی/ ارتباط علمی بین ال‌نینو با پرآبی، در نقاط مختلف ایران قطعی نیست
استفاده از کود‌های ریز مغذی در باغات پس از برداشت محصول
اثر کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی بر تولید محصولات اساسی چیست؟
مقابله با کشتار غیرمجاز دام در دستور کار سازمان دامپزشکی قرار گرفت
تامین مالی ارزی صنایع صادرات‌محور و ارزآور با دلار‌های خانگی مردمی از مسیر صندوق ارزی
۹ هزار و ۶۴۰ نفر متقاضی حائز شرایط مسکن استیجاری شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
آخرین اخبار
۵ قرارداد ۱۳.۶ میلیارد دلاری توسعه میدان‌های نفت و گاز کلید خورد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
۳۱ شهریور مهلت شرکت‌های هواپیمایی کاغذی به اتمام می‌رسد
تامین مالی ارزی صنایع صادرات‌محور و ارزآور با دلار‌های خانگی مردمی از مسیر صندوق ارزی
۹ هزار و ۶۴۰ نفر متقاضی حائز شرایط مسکن استیجاری شدند
بدهی ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی به منابع آب زیرزمینی/ ارتباط علمی بین ال‌نینو با پرآبی، در نقاط مختلف ایران قطعی نیست
محدودیت کارت‌های جایگاه سوخت در ۳ مرحله اجرایی می‌شود/ تکذیب شایعات کاهش سهمیه بنزین
اثر کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی بر تولید محصولات اساسی چیست؟
استفاده از کود‌های ریز مغذی در باغات پس از برداشت محصول
مقابله با کشتار غیرمجاز دام در دستور کار سازمان دامپزشکی قرار گرفت
سود دلاری در بازار سرمایه؛ نسخه جدید برای سرمایه‌های ارزی
تا ابتدای آبان ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره می‌کنیم
وزش باد شدید در نواحی غرب و جنوب غرب کشور در پایان هفته
سامانه ۴۰۱۰۰ تا بازسازی آخرین خانه جنگ‌زده فعال می‌ماند
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی/زیاندهی شرکت‌های دولتی باید متوقف شود
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
رشد بیش از ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
خرید حمایتی هر کیلو مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
دوگانه‌سوزکردن تاکسی‌های اینترنتی در ۶ استان کلید خورد
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم