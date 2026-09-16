شهروندخبرنگار ما فیلمی از افتتاح دهمین دوره جشنواره سراسری ورنی و اولین نمایشگاه منطقه‌ای بافته‌های داری و غیر داری در شهرستان اهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین دوره جشنواره سراسری ورنی و اولین نمایشگاه منطقه‌ای بافته‌های داری و غیر داری در شهرستان اهر با حضور حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر، بیت الله عبدالهی نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر، خانی شهردار اهر، اعضای شورای اسلامی شهر اهر، احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی، علی سبزیچی مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان شرقی، سایر مسئولان کشوری و استانی، مسئولان شهرستان اهر، ورنی بافان، هنرمندان و اقشار مختلف شهرستان اهر در سنگ فرش خیابان شیخ شهاب الدین اهری افتتاح شد. افتتاح این جشنواره با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری همراه بود که استقبال خوب مردم را در پی داشت.
علاقه مندان می‌توانند تا ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۳ شب از نمایشگاه ورنی و بافته‌های داری و غیر داری، آلاچیق عشایر، پخت نان سنتی یوخا، پخت آش دوغ و نمایشگاه عکس ورنی بازدید نمایند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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برچسب ها: برگزاری جشنواره ، سوژه خبری ، برگزاری نمایشگاه
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