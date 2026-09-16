دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول ۹/۵ میلیون دلار متعلق به یکی از بانک‌های دولتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان تهران اظهار کرد: در خصوص شکایت یکی از بانک‌های دولتی که مدعی بود شخصی با احداث یک شرکت تحت عنوان تراستی در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس قصد ربودن مبلغی در حدود ۹/۵ میلیون دلار از طریق تتر را داشت با ورود به موقع دادستانی تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای متهم بازداشت و اموال به بیت المال مسترد گردید.

وی افزود: پس از صدور دستورات لازم و اخذ گزارش ضابط و جمع آوری ادله و مستندات، متهم جلب و با قرار بازداشت موقت جهت تکمیل تحقیقات تحویل بازداشتگاه قانونی گردید.

صالحی افزود: خوشبختانه با تدابیر انجام شده و اقدامات فوری دادستانی تهران اموال بانک که متعلق به بیت المال می‌باشد شناسایی و توقیف و طی جلسه‌ای که با حضور مسئولین بانک و ضابطین برگزار شد تصمیمات لازم جهت استرداد آن اتخاذ گردید که تاکنون منجر به استرداد حدود ۸ میلیون دلار به بیت المال شده است.

وی افزود: اموال شناسایی شده حدود ۸ میلیون دلار به صورت نقد شامل رمز ارز، دلار، طلا، و سایر ارز‌های خارجی بود که به بیت المال مسترد گردید و مابقی شامل سه باب منزل خریداری شده توسط متهم به ارزش ۱/۵ میلیون دلار می‌باشد که مراحل فروش و استرداد وجه آن در حال انجام است.

برچسب ها: دادستان تهران ، بانک دولتی ، رمز ارز
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